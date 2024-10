Dopo una settimana in Spagna questa sera al Grande Fratello c’è stato il ritorno in Italia di Shaila e Lorenzo. E c’è stato subito un confronto tra lei e Javier col quale aveva iniziato a intraprendere una specie di relazione, ma si erano lasciati in modo un po’ brusco. E in questa situazione ne sono state dette di tutti i colori.

Il confronto di Javier e Shaila al Grande Fratello

La scorsa settimana, Shaila e Lorenzo sono stati eliminati per finta e sono finiti al Gran Hermano. Questa sera hanno fatto ritorno in Italia, ma all’inizio Signorini ha finto che fossero sempre in Spagna. E così all’inizio c’è stato un confronto a distanza tra Shaila e Javier, poiché prima avevano avuto un inizio di relazione. Ma negli ultimi tempi si era rotto qualcosa e non si erano lasciati bene.

E così oggi Shaila ha visto tutte le dichiarazioni di Javier dopo che lei era uscita dal Grande Fratello. Lui, infatti, non ha usato parole carine nei suoi confronti dicendo che lei aveva finto per la TV. Quindi secondo lui aveva finto anche sotto le coperte.

Così, subito dopo, c’è stato il confronto tra loro due. Javier ha ribadito i suoi concetti e cioè che all’inizio non gli importava se lei sotto le coperte era in un modo (con parole e baci) e poi davanti a tutti faceva altro per magari visibilità. Però poi le parole dette prima di andarsene lo hanno molto ferito e gli hanno fatto capire che con lui ha sempre finto. Shaila ha cercato di difendersi dicendo che invece ci teneva a lui, ma non trovava dall’altra parte lo stesso sentimento.

Il confronto tra Shaila e Javier è inevitabile… e l'atmosfera si fa subito calda 🔥 #GrandeFratello pic.twitter.com/WcvTyU2xa7 — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 28, 2024

Il confronto non è finito nel migliore dei modi, perché Javier si è molto arrabbiato. Tra l’altro ha anche detto che se fosse stato lui a fare quello che aveva fatto lei, se lo sarebbero tutti mangiato vivo. Javier ha ricevuto tantissimi applausi dal pubblico presente nello studio del Grande Fratello.