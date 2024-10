Cosa dicono le anticipazioni turche di Endless Love in vista della puntata di martedì 29 ottobre? Nelle prossime righe potrete leggere la trama della serie televisiva turca.

Anticipazioni Endless Love 29 ottobre

Le anticipazioni turche di Endless Love non smettono di sorprendere il pubblico di Canale 5 e la prossima puntata di domani 29 ottobre vede il proseguo della storia dei protagonisti. Ecco la trama:

Sappiamo che Kemal si è nascosto con Deniz e tutti sono sulle sue tracce.

Da una parte c’è la polizia, con Hakan che ha saputo da Zeynep che Deniz in realtà è la figlia di Kemal. Il commissario però deve fare il suo dovere e arrestare il rapitore.

Dall’altra parte abbiamo invece Emir, che mette a disposizione tutte le sue risorse pur di ritrovare la bambina. Peraltro dopo una pesante minaccia, mette sotto sorveglianza i familiari di Kemal. I suoi uomini scruteranno ogni passo.

Kemal è consapevole dei piano fallito perché qualcuno ha fatto la spia. Inizialmente pensa si tratti di Asu, ma non è a conoscenza di tutta la verità e ora vuole fare chiarezza!

Endless Love quanti episodi ha e quando va in onda

Endless Love è una delle serie di punta di Mediaset ma quando va in onda? A seguito dei cambi di palinsesto anche questa settimana abbiamo il seguente calendario:

Partiamo con i primi appuntamenti. Dal lunedì al venerdì alle 14:10.

al alle Promossa in prima serata, la serie turca va in onda anche alle 21:30 , al termine di Striscia la Notizia .

, al termine di . Nel weekend invece vediamo la puntata il sabato dalle 14:45.

Bene ricordare anche quanti episodi ha Endless Love. Dalle anticipazioni turche, possiamo dire che la serie si divide in due stagioni da 35 e 39 episodi ognuna. In Italia invece sono presenti molte più puntate.

Dove vederlo in TV e streaming

Siete appassionati di serie televisive? Dove vedere Endless Love in TV e in streaming? Esattamente come per i precedenti episodi il procedimento è sempre lo stesso.

Tutti i giorni, compresa la puntata del 29 ottobre, è possibile seguire la dizi turca su Canale 5. In streaming si può sempre fare affidamento a Mediaset Infinity (sito, app o Smart TV).

Nella piattaforma si ha modo di seguire tutti gli episodi in diretta o in un secondo momento, così come andare a scoprire tutte le anticipazioni turche di Endless Love.