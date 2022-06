Crisi tra Shakira e Piqué?

¿Qué pasa?, si chiederanno in Spagna in queste ultimissime ore a seguito di una clamorosa indiscrezione sulla vita privata di Shakira e Gerard Piqué. E in effetti ce lo stiamo domandando anche noi! Stando a quanto si apprende da El Periódico ci sarebbe aria di crisi tra la cantautrice colombiana e il difensore del Barcellona. Una notizia che ha spiazzato tutti!

La coppia unita dal 2011 (anche se non si è mai sposata) ha due figli. Secondo quanto si legge sul sito in questione, pare stia affrontando un momento delicato della propria relazione. Il giornale racconta come Piqué abbia addirittura lasciato la casa dove viveva insieme a sua moglie Shakira. Il giocatore si sarebbe trasferito in un appartamento della zona di Muntaner. Ovviamente precisiamo che la notizia è da prendere con le pinze, ma non passa inosservata considerando anche il motivo che avrebbe scatenato il tutto.

La stampa locale riporta ancora come alla base di questo gesto estremo ci sia un fatto alquanto delicato. Si parla di un presunto tradimento da parte del campione del Barça scoperto da Shakira. Sempre stando alle voci sembrerebbe che il calciatore insieme a degli amici frequenti dei night club fino all’alba, addirittura. Qui qualcuno l’avrebbe pizzicato in compagnia di altre ragazze. Nel momento in cui però Shakira ha scoperto il tutto, pare abbia preso la drastica decisione di allontanarlo dalla propria dimora e dalla propria vita.

Possibile dunque che la recente vacanza che Shakira ha trascorso a Ibiza con i propri figli (dove non compariva Gerard Piqué stranamente) sia un ulteriore indizio al pettegolezzo. Così come l’assenza dai social di foto insieme nell’ultimo periodo. Secondo i ben informati, tra l’altro, pare che la cantante durante il soggiorno a Ibiza non sia stata di ottimo umore e qualcuno ha notato un velo di tristezza nel suo sguardo. Al momento non ci sono altri dettagli in merito, ma si attendono ulteriori notizie e chissà, l’intervento da parte della coppia pronta a confermare o smentire la notizia. Restiamo in attesa di ulteriori news!

