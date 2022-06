Pesante punizione per i naufraghi dopo la violazione del regolamento, Lory contro il gruppo

1 Il provvedimento disciplinare dell’Isola dei famosi

Durante la puntata del 30 maggio alcuni naufraghi hanno infranto il regolamento. In un fuorionda, infatti, Maria Laura, Carmen ed Estefania hanno mangiato del cibo della prova ricompensa nonostante avessero perso. A darla loro erano stati tre uomini vincitori: Edoardo, Nicolas e Luca.

Lo spirito dell’Isola ha quindi deciso per un provvedimento disciplinare che abbiamo visto nel daytime di oggi pomeriggio. In pratica, vista la violazione del regolamento, è stato deciso di togliere il fuoco per 24 ore a tutto il gruppo. Questo significa anche niente cibo cotto per un giorno.

Ma non finisce qui perché successivamente è arrivata un’altra comunicazione. Poiché tra i naufraghi che hanno dato un pezzo di pizza alle tre donne c’era anche il leader Luca, gli è stato tolto questo ruolo. E lui ha accettato senza problemi.

La reazione ai provvedimenti non è stata per tutti uguale. Ed infatti c’è chi ha avuto da ridire ed è andato contro la maggior parte del gruppo. Stiamo parlando di Lory Del Santo e Nick. Ecco cosa è successo…