Dopo una lunghissima battaglia contro il cancro, pochi minuti fa è giunta notizia che Shannen Doherty è morta all’età di 53 anni. Il web nel mentre si unisce nel dire addio alla celebre attrice, protagonista di Beverly Hills, 90210 e Streghe.

Lutto nel mondo dello spettacolo. Pochi minuti fa è infatti arrivata una notizia devastante che sta lasciando il mondo intero senza parole. Dopo una lunghissima battaglia contro il cancro, Shannen Doherty è morta all’età di 53 anni. Ad annunciarlo è stata la sua storica agente pubblicitaria, Leslie Sloane, che con un comunicato rilasciato a People ha affermato:

“È con il cuore pesante che confermo la scomparsa dell’attrice Shannen Doherty. Sabato 13 luglio ha perso la sua battaglia contro il cancro dopo molti anni di lotta contro la malattia. Devota figlia, sorella, zia e amica, era circondata dai suoi cari e dal suo cane Bowie. La famiglia chiede privacy in questo momento così da poter elaborare il lutto in pace”.

Come di certo in molti sapranno, era il 2015 quando per la prima volta Shannen Doherty annunciava di aver scoperto un cancro al seno. Da quel momento l’attrice, nota ai più per i celebri ruoli nelle serie tv Beverly Hills, 90210 e Streghe, non ha mai smesso di lottare. La malattia tuttavia di recente ha preso il sopravvento e nella giornata di sabato 13 luglio Shannen è venuta a mancare.

In questi minuti intanto la notizia della sua morte sta facendo il giro del web e sui social già in centinaia stanno ricordando con affetto la Doherty. Solo lo scorso anno nel mentre l’attrice aveva partecipato al reboot di Beverly Hills, 90210 tornando a interpretare il personaggio che l’ha resa famosa. Non resta che salutare con affetto Shannen, che sarà per sempre nel cuore di noi tutti.