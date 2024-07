In queste ore Aurora Ramazzotti è stata pesantemente insultata sui social. Arriva però la replica perfetta della conduttrice, che mette a tacere così il suo hater.

La replica di Aurora Ramazzotti

Ancora una volta Aurora Ramazzotti è finita nel mirino del web. In queste ore infatti la figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti è stata pesantemente insultata da un utente, che le ha inviato un messaggio su Instagram. La persona in questione ha fatto sapere alla conduttrice di averla avvistata insieme al compagno Goffredo Cerza e al piccolo Cesare all’Ikea e ha così speso dure parole non solo sull’aspetto fisico di Aurora, ma anche su quello del suo fidanzato. A quel punto la Ramazzotti ha deciso di condividere il messaggio sui suoi social, nel quale si legge:

“Ti ho vista all’Ikea stamattina. Tu bruttina, ma già lo sai. Tuo marito accento imbarazzante e in palestra si dimentica di fare le gambe. Il bimbo diretta conseguenza del tutto. Male, male un po’ tutto”.

Tuttavia non è mancata la perfetta replica di Aurora Ramazzotti, che mettendo a tacere una volta per tutte il suo hater ha affermato: “A me capita spesso di immaginare le persone cattive che popolano i social come delle creature mitologiche tipo dei fauni, dei goblin, tutte ricurve, rannicchiate dietro il loro schermo al buio a vomitare frustrazione. Invece vanno all’Ikea. Sono tra noi amici”.

Sappiamo bene che non è la prima volta che Aurora viene travolta dalle critiche del web. In particolare da quando è diventata mamma, la Ramazzotti è finita in più di un’occasione nel mirino di certi leoni da tastiera, che non hanno perso occasione di dare il loro parere non richiesto su determinati argomenti. La conduttrice ciò nonostante non si è mai lasciata scalfire dalla critiche e ha spesso risposto a tono a tutti i suoi hater.