Durante la nuova puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha bacchettato Lorenzo per il suo comportamento, minacciando di prendere provvedimenti disciplinari.

Lorenzo a rischio? Signorini lo rimprovera e parla di provvedimenti

Lorenzo Spolverato è sicuramente uno dei personaggi più in vista ma anche più controverso di questa edizione del Grande Fratello. Dopo aver già ricevuto in passato un richiamo da Alfonso Signorini, la situazione si è replicata durante la tredicesima puntata del 19 novembre.

Signorini infatti ha deciso di bacchettare Lorenzo in diretta, facendogli capire che sia in casa che tra il pubblico c’è chi lo ha additato come irrispettoso, e che molte sue parole sono sfociate in aggressività, in particolare verso le donne. “Ora non ti stai proprio regolando”, ha aggiunto Beatrice Luzzi.

Anche alcuni concorrenti sono d’accordo: “E’ arrogante, è un grande giocatore… e allora giochiamo”, ha detto Helena in puntata. Per non citare poi la discussione avvenuta in diretta tra Lorenzo e Luca, che si sono stuzzicati per tutta la sera.

Il conduttore ha quindi messo le mani avanti, chiarendo che certi atteggiamenti non saranno accettati oltre. “Devi darti una bella regolata in tal senso, te lo do come consiglio. Questo è il messaggio che deve arrivarti, e sapete che quando dico questo vuol dire che diventiamo un po’ più severi“, ha dichiarato in diretta.

Riuscirà quindi Lorenzo a tornare in carreggiata e regolarsi con le parole? Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi e capire come andrà la situazione al Grande Fratello. Signorini prenderà effettivamente dei provvedimenti disciplinari?

Nel frattempo Lorenzo e Luca sono rimasti i due nominati in bilico per ottenere l’immunità, anche se loro credono che uno dei due sarà eliminato stasera.