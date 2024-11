“Va cacciato, è una brutta persona”, Anna Pettinelli a Pomeriggio Cinque entra a gamba tesa contro Lorenzo Spolverato per via dei recenti comportamenti avuti nella Casa del Grande Fratello.

Anna Pettinelli contro Lorenzo

Continua a far discutere il comportamento di Lorenzo Spolverato nella Casa del Grande Fratello. Dopo l’hashtag lanciato sui social “#FuoriLorenzo”, anche Alfonso Signorini in puntata l’ha bacchettato per alcuni atteggiamenti di troppo contro Javier Martinez ed Helena Prestes. Ora una critica è arrivata anche da Anna Pettinelli durante la puntata di Pomeriggio 5.

L’insegnante di Amici e opinionista della trasmissione pomeridiana di Myrta Merlino, ha avuto parecchio da ridire sui modi di fare avuti fino a oggi da Lorenzo Spolverato, che ha già ricevuto un richiamo. Anna Pettinelli si è detta d’accordo con il pubblico e ha suggerito l’espulsione dal programma del gieffino:

“Io spero che lo caccino. Non lo odio ma credo che un uomo non si debba rivolgere alle donne come fa lui. Non si possono fare delle affermazioni sessiste come ha fatto lui. E mi dispiace per Shaila. Questo non è un uomo con la U maiuscola. Quello che abbiamo visto….”, ha detto Anna Pettinelli senza mezzi termini.

#GrandeFratello, Anna Pettinelli: "Dovrebbero cacciare Lorenzo, un uomo non si può rivolgere così alle donne"#Pomeriggio5 pic.twitter.com/heaLOgM3WA — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) November 20, 2024

Ma non solo!

Caterina Collovati attacca Lorenzo

Perché oltre ad Anna Pettinelli anche Caterina Collovati si è detta contro quanto fatto da Lorenzo Spolverato nella Casa più spiata d’Italia. Un comportamento che avrebbe infastidito l’opinionista che a Pomeriggio 5 ne ha parlato in questi termini:

“Lo caccerei e mi auguro che comunque vada, perché ha mostrato solo zozzerie, l’ultima vergognosa. Io sono stanca di vedere queste immagini di quest’uomo che anche se sta usando una strategia non è quella civile”.

A seguirla anche Anna Pettinelli che ha aggiunto ancora: “Brutta persona”, ha chiosato.

Non sappiamo cosa succederà, ma quel che è certo è che la situazione ancora oggi sta dividendo e non poco il pubblico. Anna Pettinelli e Caterina Collovati hanno suggerito un provvedimento. Cosa succederà?