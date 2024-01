Signorini imita Perla durante le nomination: “Vuoi o non vuoi sei vera”

Spettacolo

Andrea Sanna | 30 Gennaio 2024

Grande Fratello

In zona nomination Alfonso Signorini ha chiamato Perla Vatiero per dare il proprio voto. Durante la chiacchierata il conduttore non ha resistito e ha imitato la gieffina con una sua frase tipica: “Vuoi o non vuoi….”

Signorini imita Perla

Ieri sera durante la puntata del Grande Fratello non solo scontri e tentativi di chiarimenti, ma hanno tenuto banco anche le nomination. Perla Vatiero, per esempio, ha ottenuto il piramidale di colore rosso e per tale ragione ha dato il suo voto nel segreto del confessionale. Ad accoglierla Alfonso Signorini.

Il conduttore al suo arrivo le ha chiesto subito di stupire il pubblico nel fare la sua scelta. A quel punto Perla ha risposto sostenendo che in realtà la sua decisione sarebbe stata piuttosto ovvia e infatti ha nominato Beatrice Luzzi! La concorrente ha giustificato il suo pensiero ad Alfonso Signorini sostenendo di non condividere il modo di giocare della coinquilina: “Ferisce e gioca sulle persone e debolezze altrui per fare in modo che gli altri soffrano”.

Perla Vatiero ha proseguito il suo discorso, quando a un certo punto si è sentita in dovere di difendere il suo rapporto con Greta Rossetti. Ha fatto sapere infatti che tra loro c’è stato sempre rispetto e che non riuscirebbe a creare un rapporto falso. Ed è qui che Alfonso Signorini è stato “Perlizzato”. Il presentatore infatti ha imitato la gieffina. Come mostrato dal video ha usato una frase che la Vatiero è solita dire nei suoi discorsi: “Perché vuoi o non vuoi sei vera, appunto”.

Poco dopo a Signorini è sfuggita una risata per aver appunto ripreso un modo di dire di Perla Vatiero, la quale però non sembra essersi resa conto in quel momento presa dal discorso.

Vi giuro non so che percorso abbia affrontato Alfonso quest’anno ma sicuramente ha funzionato

HO SPUTATO #grandefratello pic.twitter.com/uzCcKmzDnM — NoMore (@veryverylate) January 30, 2024

Se Perla Vatiero non ci ha dato peso, il pubblico a Casa così come in studio ha colto subito il riferimento e l’imitazione di Alfonso Signorini. Dallo studio infatti si avvertono diverse risate e non solo da parte del pubblico, ma si sente anche la voce di Cesara Buonamici in sottofondo.

Pare proprio quindi che alcune espressioni spesso utilizzate da Perla Vatiero siano entrate nel linguaggio comune non solo nella Casa, ma stiano contagiando anche l’esterno!