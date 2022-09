Chi è Alfonso Signorini? Età, vita privata e Instagram

Vediamo insieme ciò che c’è da sapere sul conduttore e direttore di Chi, Alfonso Signorini: chi è, l’età, la vita privata, malattia, alla carriera, a dove seguirlo su Instagram e social.

Chi è Alfonso Signorini

Alfonso Signorini età e biografia

Partiamo dalla biografia. Quanti anni ha, in che giorno è nato e dov’è nato Alfonso Signorini? Alfonso Piero Signorini nasce a Milano il 7 aprile 1964. La sua età è di 57 anni.

Quanto è alto Alfonso Signorini? L’altezza è pari a 1 metro e 77 centimetri. Della sua biografia sappiamo che il giornalista nasce da padre impiegato e madre casalinga e che si diploma al Liceo Classico Omero.

Successivamente, per proseguire gli studi si iscrive all’Università Cattolica di Milano. Che laurea ha Alfonso Signorini? Il conduttore è laureato in Lettere Classiche con una specializzazione in Filologia Medievale e Umanistica.

Qualcuno si chiede se Alfonso Signorini sia un musicista. Possiamo dire che in contemporanea con gli impegni menzionati, Signorini inizia a studiare pianoforte, per poi conseguire il diploma in conservatorio. Dopo la laurea diventa docente presso il Liceo gesuita Leone XXIII di Milano. Cosa insegnava Alfonso Signorini? Il conduttore era professore di latino e greco e tramandava tutto il suo sapere agli studenti.

Scopriamo adesso tutto quello che c’è da sapere sulla vita privata di Signorini.

Vita privata: fidanzato

E ancora della vita privata di Alfonso Signorini sappiamo che qualche anno fa lo scrittore ha dovuto affrontare una lunga malattia, che lo ha segnato indelebilmente. Alfonso si ammala infatti di leucemia mieloide e il percorso di guarigione non è semplice. Tuttavia grazie a specifiche cure il giornalista pian piano torna a stare bene, fino a quando non guarisce del tutto.

Signorini è anche apertamente omosessuale. Tuttavia il conduttore ha fatto coming out con la sua famiglia quando aveva già 34 anni, durante una colazione. Nonostante avesse paura di deludere i suoi genitori, questi hanno accettato senza problemi la situazione.

Alfonso Signorini è legato a Paolo Galimberti. Ma chi è Paolo il compagno di Signorini? Si tratta dell’ex presidente di Confcommercio, socio del colosso della tecnologia Euronics ed esponente del partito del Popolo della Libertà. Anche a Verissimo da Silvia Toffanin ne ha parlato.

C’è chi si domanda se Signorini ha o meno figli? La risposta è no.

Prima di scoprire tutto quello che c’è da sapere sulla carriera di Signorini, vediamo dove è possibile seguirlo su Instagram e social vari.

Dove seguire Alfonso Signorini: Instagram e social

In molti si chiedono come comunicare con Alfonso Signorini sui social e in particolare su Instagram. Tutti coloro che volessero rimanere in contatto col conduttore possono farlo seguendo il suo account ufficiale.

Il profilo vanta oltre 844 mila follower e Signorini ama condividere col suo pubblico tutti i momenti più belli della sua vita privata e della sua carriera. Non mancano naturalmente anche scatti backstage e immagini inedite di tutti i progetti del giornalista.

Ma scopriamo adesso tutto quello che c’è da sapere sulla carriera di Alfonso Signorini.

Carriera

Dopo aver lasciato la professione di docente, Alfonso Signorini inizia a collaborare con il quotidiano La Provincia di Como. Successivamente lavora con Panorama, diventando esperto di gossip. A quel punto passa a Chi, dove affianca come condirettore dapprima Silvana Giacobini, e poi Umberto Brindani, fino a quando nel 2006 non diventa direttore del settimanale. La sua carriera prosegue quando nel giugno del 2008 diventa direttore di TV Sorrisi e Canzoni.

Il debutto in tv avviene nel 2002, quando è fra gli ospiti fissi della trasmissione di Rai 2 Chiambretti c’è. Negli anni a venire diventa ospite fisso in diversi programmi, tra cui L’Isola dei Famosi. Come se non bastasse nel 2005 affianca Paola Perego alla conduzione di Verissimo, per poi entrare a far parte del cast di Scherzi A Parte.

L’anno seguente conduce su Radio Monte Carlo il programma Alfonso Signorini Show, mentre dal 2008 al 2012, per ben cinque edizioni diverse, diventa opinionista fisso del Grande Fratello, condotto da Alessia Marcuzzi.

Nel dicembre 2010 Alfonso Signorini debutta come conduttore su Canale 5 con il programma Kalispéra!, che conquista il cuore del pubblico. La sua carriera prende una svolta quando nel 2011 conduce su Canale 5, La notte degli Chef, per poi tornare alla conduzione della seconda edizione di Kalispéra. Nel 2015 torna a vestire il ruolo di opinionista de L’Isola dei Famosi, stavolta al fianco di Mara Venier. A giugno dello stesso anno conduce insieme a Rosita Celentano il programma Una Serata Bella per te, Gianni! in omaggio a Gianni Bella.

Grande Fratello Vip 4

Dall’autunno del 2016 Alfonso Signorini torna ad essere opinionista del Grande Fratello, ma questa volta nella versione VIP. Da luglio 2017 conduce il programma #Estate, in onda in seconda serata su Canale 5.

Grande Fratello Vip 5

Dopo essere tornato come opinionista per la seconda e le terza edizione del reality, dal 2020 diventa conduttore del Grande Fratello Vip, prendendo in mano le redini della quarta e della quinta edizione. In quest’ultima è affiancato da Pupo e Antonella Elia.

La quinta edizione del reality show è stata tra le più seguite di sempre sui social. L’impatto che ha avuto il cast (fortissimo) è stato davvero impressionante. La trasmissione, oltretutto, è durata da settembre al 1 marzo 2021, quando si è poi disputata la finale che ha incoronato Tommaso Zorzi vincitore.

Il conduttore tra l’altro è stato riconfermato anche per la sesta stagione del Grande Fratello Vip…

Grande Fratello Vip 6

Per il Grande Fratello Vip 6 Alfonso Signorini è stato nuovamente scelto al timone di conduzione. Al suo fianco Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Ma ci saranno anche le due opinioniste del popolo. Si tratta di due signore sulla 70ina, che verranno introdotte dalle terza/quarta puntata più o meno, ma che non sono state riconfermate.

Anche per questa edizione Signorini punta a un risultato eccellente. Ai concorrenti e ai telespettatori ha spiegato il nuovo regolamento e non ha mancato occasione di intervenire per qualche strigliata. Una stagione che si è rivelata davvero straordinaria.

Grande Fratello Vip 7

Il 19 settembre 2022 prende il via la nuova edizione del Grande Fratello Vip 7. Qualcuno si chiede quante edizioni ha condotto Alfonso Signorini. Il GF Vip 7 è la quarta stagione del reality show con lui al timone.

Per l’occasione ha scelto due opinioniste d’eccezione come Orietta Berti, che andrà a sostituire Adriana Volpe, e il ritorno di Sonia Bruganelli.

I concorrenti del GF Vip 7

Ecco l’elenco di tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 7:

Giovanni Ciacci

Pamela Prati

Wilma Goich

Solo uno tra loro sarà il vincitore o la vincitrice del GF Vip 7! Chi sarà?

