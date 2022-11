In puntata a Verissimo Silvia Toffanin legge una poesia che Nadia Toffa scrisse per la mamma Margherita e si commuove

La commozione di Silvia Toffanin per Nadia Toffa

Nell’intenso pomeriggio di Verissimo, spazio come sempre alle emozioni. A raggiungere lo studio di Silvia Toffanin anche Margherita Rebuffoni, madre dell’indimenticabile Nadia Toffa. Il 13 agosto del 2019 la conduttrice e giornalista de Le Iene si è spenta a soli 40 anni, a causa di un tumore. Il suo ricordo, così come il suo sorriso, restano vivi nella memoria di tutti coloro che le hanno voluto bene, così come di tanti telespettatori.

Oggi la mamma di Nadia Toffa ha voluto ricordarla a Verissimo, svelando retroscena inediti e la sua presenza ha commosso il web. Anche la conduttrice Silvia Toffanin non è riuscita a nascondere le lacrime e più volte nel corso dell’intervista si è avvertita qualche piccola difficoltà da parte sua nel portare avanti il momento. La presentatrice, con la voce rotta dal pianto, ha detto alla madre di Nadia di scusarla per questa sua reazione.

Con il permesso della signora Margherita, Silvia Toffanin ha letto una bellissima poesia che Nadia Toffa aveva scritto per lei: “Questa poesia l’ha trovata sul suo telefono quando ormai non c’era più”. Parole queste confermate dalla donna in studio: “Sì, l’ho trovata quando lei non c’era più. Non mi aveva detto che me l’aveva messa sul telefono, l’ho trovata”.

Così Silvia Toffanin ha chiesto a Margherita Rebuffoni di poter leggere la meravigliosa poesia scritta da Nadia Toffa:

“Rarità di purezza,

distillato di acqua cristallina,

legge l’anima del creato

mi hai messo al mondo

e mi hai istantaneamente amato”.

Con la voce tremante Silvia Toffanin ha proseguito:

“Occhi negli occhi erano,

sono una promessa di amore eterno.

Un solo sguardo è bastato.

Da allora mi hai amato.

Io sarà con te eternamente.

La terra non potrà dividerci per niente.

Siamo la stessa mente”.

Così si conclude la poesia di Nadia Toffa. Per chiudere Silvia Toffanin ha voluto ringraziare la mamma della conduttrice per aver presenziato in studio e aver ricordato insieme a lei la figlia. (CLICCA QUI PER IL VIDEO)

