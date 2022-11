Zelig: la puntata dedicata a Bruno Arena

Questo pomeriggio è tornato il consueto appuntamento con Verissimo. Ospiti in studio Claudio Bisio e Vanessa Incontrata che hanno avuto modo di presentare la prossima edizione di Zelig. Il programma farà ritorno in TV a partire dal 9 novembre 2022 e la prima puntata sarà dedicata a Bruno Arena. Il comico è scomparso a settembre 2022, lasciando un vuoto incolmabile.

Ricordiamo che qualche anno fa Bruno Arena de I Fichi d’India è stato colpito da emorragia cerebrale, provocata dalla rottura di un aneurisma. Questo purtroppo ha condannato il comico a non fare più ritorno a lavoro e stare su una sedia a rotelle. La malattia, purtroppo, gli ha provocato alcuni danni, come l’uso della parola. Nonostante la sua assenza dal mondo dello spettacolo, il pubblico gli è sempre stato vicino, così come Max Cavallari, amico fedele e fraterno oltre che compagno di tante esperienze. Anche Zelig adesso vuole ricordarlo a modo proprio con un omaggio speciale che ha commosso il pubblico.

Proprio a Zelig Bruno Arena è stato grande protagonista insieme al collega Max Cavallari, del duo de I Fichi d’India. Trasmissione che adesso, come annunciato quest’oggi da Claudio Bisio a Verissimo, vuole in qualche modo rendergli onore e riconoscenza.

L’argomento è stato introdotto da Silvia Toffanin, che ha voluto mandare un abbraccio alla famiglia. Poi le parole di Bisio: “Gli dedicheremo la prima puntata a lui. Il locale di viale Monza, dove facciamo le prove di Zelig, la sala insomma è dedicata a Bruno Arena” (CLICCA QUI PER IL VIDEO). Un bel gesto da parte della trasmissione comica di Canale 5.

