Silvio Berlusconi positivo al Coronavirus: le sue condizioni

Arriva la notizia di Silvio Berlusconi positivo al Coronavirus. La conferma è stata data anche da Forza Italia con un comunicato. Le sue condizioni.

Silvio Berlusconi è positivo al Coronavirus. Ad anticipare la notizia è stato l’Adnkronos Salute (seguito da varie testate giornalistiche). La conferma è arrivata dal suo medico curante, il dottor Alberto Zangrillo, primario di anestesia e rianimazione all’ospedale San Raffaele di Milano.

Come lui stesso ha spiegato, Silvio Berlusconi è risultato positivo dopo un tampone, “è asintomatico ed è in regime di isolamento presso il suo domicilio, come da disposizioni regionali”. Il tampone, effettuato nella giornata di oggi, era programmato per via del suo recente soggiorno in Sardegna.

Dopo la notizia è arrivato anche il comunicato ufficiale di Forza Italia, di cui Silvio Berlusconi è presidente:

In seguito a un ulteriore controllo precauzionale, il Presidente Berlusconi è risultato positivo al SARS-COV-2. Il Presidente continua a lavorare dalla sua residenza di Arcore, dove trascorrerà il periodo di isolamento previsto. Continuerà in ogni caso a sostenere i candidati di Forza Italia e del centro-destra alle elezioni regionali ed amministrative con interviste quotidiane sui giornali, sulle televisioni e sui social.

Niente di grave, quindi, secondo quanto si apprende dal medico e dal partito del Presidente. Speriamo ovviamente che non sia vero, ma la fonte è abbastanza chiara e certa. Noi intanto gli facciamo i nostri migliori auguri di pronta guarigione.

