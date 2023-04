Quanti nipoti ha Silvio Berlusconi? Figli e nipoti

NEWS

Andrea Sanna | 6 Aprile 2023

In un precedente articolo vi abbiamo parlato dei figli ha Silvio Berlusconi, ma non abbiamo parlato dei suoi nipoti. Quanti ne ha? Pensate che l’ex Premier è stato reso nonno ben 16 volte. Di seguito tutti i dettagli su ognuno di loro e come si chiamano

Figli e nipoti di Silvio Berlusconi

Chi sono i figli e nipoti di Silvio Berlusconi? Iniziamo con il dire che ha alle spalle due matrimoni da cui sono nati cinque figli. Nell’ordine le prime nozze risalgono al 1965 con Carla Elvira Lucia Dall’Oglio. Dal frutto del loro amore sono nati due figli Maria Elvira, conosciuta da tutti come Marina, e Pier Silvio Berlusconi.

Partiamo dalla vita privata di Marina Berlusconi. Classe 1966, ha 56 anni ed è un’imprenditrice. È sposata con Maurizio Vanadia e ha due figli di nome Gabriele e Silvio (quest’ultimo porta il nome di suo nonno).

Ma chi sono gli altri nipoti? Passiamo poi a Pier Silvio Berlusconi, imprenditore e dirigente d’azienda molto apprezzato. Nato l’8 aprile 1969, ha 53 anni d’età. In passato è stato sposato con Emanuela Mussida, con cui ha avuto una figlia di nome Lucrezia Vittoria. Proprio quest’ultima è diventata mamma nel 2021 della piccola Olivia.

A seguito della separazione, dal 2002 Pier Silvio fa coppia fissa con la compagna Silvia Toffanin. Insieme alla conduttrice ha due figli: Lorenzo Mattia e Sofia Valentina.

I nipoti di Silvio Berlusconi non sono finiti qui. Dopo il matrimonio con la Dall’Oglio, infatti, il leader di Forza Italia è convolato a nozze con Veronica Lario (amore terminato nel 2012). Insieme hanno avuto tre figli: Barbara, Eleonora e Luigi Berlusconi.

Barbara Berlusconi, dirigente d’azienda, ha avuto una relazione con Giorgio Valaguzza. Ai nonni Silvio e Veronica hanno regalato la gioia di due nipoti: Alessandro ed Edoardo. Concluso l’amore con Valaguzza, Barbara è legata sentimentalmente a Lorenzo Guerrieri. Insieme hanno avuto tre figli: Leone, Francesco Amos ed Ettore Quinto.

Anche la quarta figlia di Silvio Berlusconi ha potuto renderlo felice con l’arrivo di ben 3 nipotini. Eleonora Berlusconi, anche lei legata alle aziende di famiglia, è legata al modello inglese Guy Binns. Insieme hanno tre figli: Riccardo, Flora ed Artemisia.

Concludiamo infine con Luigi Berlusconi, il più giovane della famiglia, che esattamente come i suoi fratelli lavora nel medesimo settore. Il figlio di Silvio Berlusconi è sposato con Federica Fumagalli e hanno due figli: Emanuele Silvio e Tommaso Fabio.

Questi dunque tutti i figli e nipoti di Silvio Berlusconi!