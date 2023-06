Silvio Berlusconi: età, anni, altezza e peso

NEWS

Andrea Sanna | 13 Giugno 2023

Politico e imprenditore italiano tra i più apprezzati e seguiti, Silvio Berlusconi è il leader di Forza Italia. In passato è stato per ben 4 volte Presidente del Consiglio ed è conosciuto anche con il soprannome di “Cavaliere”. Qui di seguito curiosità sul suo conto come: età, anni, altezza e peso di Berlusconi.

Chi è Silvio Berlusconi

Nome e Cognome: Silvio Berlusconi

Data di nascita: 29 settembre 1936

Luogo di Nascita: Milano

Età: 86 anni

Altezza: 1 metro e 65 centimetri

Peso: 84 kg

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: politico e imprenditore, leader di Forza Italia

Fidanzata: È fidanzato con la parlamentare Marta Fascina, sposata poi con matrimonio simbolico

Figli: Berlusconi ha cinque figli, ovvero Marina, Piersilvio, Barbara, Luigi, Eleonora (da cui ha avuto altrettanti nipoti)

Silvio Berlusconi età: quanti anni ha il leader di Forza Italia

Quando è nato e quanti anni ha Silvio Berlusconi? Il politico è nato a Milano il 29 settembre 1936, sotto il segno della Bilancia. L’età dell’ex premier oggi è di 86 anni.

Cresciuto in una famiglia piccolo borghese, suo padre Luigi era funzionario della Banca Rasini, mentre sua madre Rosa una casalinga.

Di Berlusconi sappiamo ancora che ha due fratelli più piccoli: Maria Antonietta e Paolo.

Il 12 giugno 2023 Silvio Berlusconi è venuto a mancare, dopo un secondo ricovero in ospedale.

Altezza e peso di Berlusconi

Ora che conosciamo l’età di Silvio Berlusconi, oltre agli anni tanti si chiedono anche quali siano i dati sulla sua altezza e peso.

Ebbene per quanto riguarda l’altezza sappiamo che Silvio Berlusconi è alto 1 metro e 65 centimetri, mentre soffermandoci sul peso, corrisponde a circa 84 Kg.

La carriera di Berlusconi in breve

Silvio Berlusconi a 86 anni d’età, vanta una carriera molto importante. Laureato in Giurisprudenza nel 1961, ha iniziato la sua attività lavorativa come agente immobiliare. Nel settore la sua più grande impresa è stata quella della costruzione nella zona residenziale di Milano 2. Da qui deriva il riconoscimento e titolo di Cavaliere del lavoro conferitogli dal Presidente della Repubblica del periodo, Giovanni Leone.

Durante gli anni ’80 si è dedicato molto alla televisione, acquisendo le reti nazionali di Canale 5, Italia 1 e Rete 4. Ma si è soffermato anche tanto sull’ambito sportivo diventando presidente del Milan. In entrambi i casi Silvio Berlusconi non ha fatto solo le fortune della televisione ma anche della società calcistica, riuscendo a portare il club sul tetto più alto del mondo.

Nel corso degli anni Berlusconi è anche diventato il più grande editore di libri e giornali, con l’acquisizione della Mondadori.

È il 1993 quando Silvio Berlusconi ha avviato la carriera politica fondando Forza Italia, con il trionfo alle elezioni l’anno dopo. Attualmente è stato presidente del consiglio in ben 3 occasioni: 1994; 2001-06; 2008-11 e parlamentare in sei legislature.

A seguito della cessione del Milan, ha voluto dedicarsi ancora al calcio con l’acquisizione del Monza Calcio nel 2018. A seguire l’anno successivo Silvio Berlusconi ha nominato il fratello Paolo come presidente della società. Da qui la scalata della società verso la massima Serie, dove attualmente disputa il campionato e di cui l’imprenditore è sempre stato molto orgoglioso.