Andrea Sanna | 15 Giugno 2023

Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi e la residenza Villa Certosa

Ha trascorso tante estati indimenticabili Silvio Berlusconi a Villa Certosa, uno dei luoghi simbolo della sua vita. La residenza si trova in Sardegna e per la precisione a Porto Rotondo, una frazione di Olbia nei pressi di Punta Lada.

L’enorme abitazione, come riferisce Fanpage.it, ha una superficie di 4500 mq con un valore immobiliare enorme, che ha spesso attirato l’attenzione di tanti uomini d’affari. Parliamo di una cifra tra i 250 e i 300 milioni di Euro. Praticamente una tra le più costose al mondo. Ma cosa sappiamo nel dettaglio su Villa Certosa, a cui Silvio Berlusconi era tanto affezionato?

In passato Villa Certosa apparteneva a Gianni Onorato, proprietario della rete televisiva La Voce Sarda e prendeva il nome di Villa Monastero. Verso la fine degli anni ’80, è stata acquistata da Silvio Berlusconi, che ha così cambiato il nome. Ambiente in cui non solo trascorreva del tempo in assoluta serenità, ma incontrava anche personalità della politica di tutto il mondo. Pensiamo a Bush o Putin, giusto per citarne alcuni.

La maestosa proprietà di Silvio Berlusconi, tra interni ed esterni, comprende nell’ordine: 4 bungalow con la bellezza di 126 camere. E ancora una palestra, un’autorimessa, un parco, una serra e un teatro. Per renderla così confortevole Silvio Berlusconi si è affidato a uno degli architetti più rinomati della Costa Smeralda, Gianni Gamondi.

Come mostrato spesso dalle immagini, Villa Certosa è immersa nel verde ed è stata pensata per trascorrere del tempo di assoluto relax. A circondarla un parco che si estende in 580.477 mq. Per immaginare la grandezza, pensate a 80 campi da calcio uniti tra loro.

Pensate che una delle valutazioni più recenti dell’immobile si aggira intorno ai 259 milioni di Euro. Come dicevamo si tratta di una delle residenze più ammirate al mondo, che ha provocato l’interesse di tanti imprenditori e uomini d’affari.