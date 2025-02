Tra le eccellenze nel mondo, l’Italia si colloca al primo posto vantando arte, storia, cultura e cibo, ma anche personaggi di eccellenza tra le varie professioni. Ne spicca una in particolare, si chiama Simona Muscari, la Cacciatrice di Cuori.

È la più richiesta tra le persone di successo, manager in carriera e VIP che non hanno il tempo per potersi dedicare ai propri affari di cuore. Specialista in uno settore professionale di nicchia, lei è la “Love Angel” italiana più ricercata nel settore degli incontri d’alto livello, sia in Italia che all’estero. Chi si affida a lei cerca un partner alla pari, non l’avventura di una sera, ma l’Amore della vita.

Simona è la Personal Matchmaker di pochi eletti, perché per entrare nel suo Matchmaking Exclusive Club è necessario passare strette selezioni a livel-

lo caratteriale, fisico, culturale, sociale, e relazionale.

…A CACCIA DI CUORI!

Assieme al suo staff composto di psicologi, sessuologi e professionisti di settore, è specializzata nell’individuare persone che siano ad hoc per chi si affida alla sua professionalità, collaborando con più di 1000 professionisti certificati in tutto il mondo, qualcosa di più di una semplice agenzia matrimoniale o di incontri di lusso.

Non solo, Simona Muscari ha anche fondato l’Accademia di Heart Hunting, al fine di creare figure professionali con cui cooperare e specializzarsi nella sua metodologia, attraverso partnership e certificazione nel settore del matchmaking d’alto livello.

Ed essendo la sua una figura competente molto particolare e personalizata, ha deciso di creare un format televisivo della sua attività, visibile on demand sul suo sito www.simonamuscari.com e sui suoi social, e ha raccontato inoltre la sua storia nel libro Storia di una cacciatrice di cuori. Presi dalla curiosità, bbiamo fatto alcune domande a Simona

Simona, chi ti contatta sono più uomini o donne?

“Entrambi. Generalmente si crede che la maggior parte dei manager siano uomini eppure vi devo confessare che gran parte sono donne in carriera alla ricerca del vero amore, l’amore di una vita e non di una sera, ed in particolar modo sono persone agiate che mi chiedono di essere alla ricerca di un partner che non sia interessato al loro patrimonio economico, per questo motivo la ricerca deve essere alla pari”.

Quanto dura la ricerca di un partner ideale?

“Dipende. Dipende dalle richieste della persona che mi commissiona la ricerca perché ci sono diversi aspetti da tenere in considerazione come ad esempio la nazionalità oppure il lavoro o i gusti alimentar… Più le richieste sono particolari più il tempo per la ricerca si allunga”.

Chi sono le persone o i single che si affidano a te?

“Per prima cosa tutte quelle persone che non hanno il tempo per dedicarsi a gestire i propri appuntamenti privati in fatto di amore, perché troppo impegnate nella loro carriera o nel loro business, oppure coloro che richiedono un servizio professionale di matchmaking perché desiderano affidarsi a un professionista qualificato negli incontri alla pari di alto livello economico e sociale”.

Siamo curiosi. Puoi farci qualche nome di personaggio conosciuto in particolare che ha deciso di affidarsi a te? “Assolutamente no. Nel mio lavoro la riservatezza è la prima cosa. La discrezione e la segretezza professionale sono la prima regola che vige tra me e i miei collaboratori. Sono più silente di un investigatore privato e più segreta di un codice d’onore”.