In un panorama economico ancora segnato da un significativo divario di genere, emergono figure femminili che stanno ridefinendo il concetto di leadership sostenibile.

Veronica Pitea, Presidente di ACEPER, e Cristina Scocchia, Amministratrice Delegata di Illy Caffè, sono due esempi di come le donne possano guidare il cambiamento verso modelli di business più responsabili e sostenibili.

Secondo i dati Istat, le donne in posizioni manageriali in Italia rappresentano solo il 27% del totale, un dato che sottolinea il divario di genere nei ruoli di leadership. Tuttavia, la presenza femminile nei consigli di amministrazione delle aziende quotate ha raggiunto il 43,1% entro la fine del 2023, un segnale positivo di progresso.

Veronica Pitea ha sottolineato come “Le donne che guidano le aziende dimostrano un approccio più orientato alla sostenibilità, distanziando gli uomini dell’8%”. Questo dato è supportato da uno studio di Cribis, che evidenzia come solo il 17% delle aziende italiane sia guidato da una donna, con una percentuale che scende al 6% per le cariche di amministratore delegato. Tuttavia, nel settore della sostenibilità, le donne stanno facendo la differenza.

Pitea ha ottenuto il 18% delle preferenze in una classifica delle manager più attive nel campo della sostenibilità, seguita da Cristina Scocchia con il 17,5%, sottolineando l’importanza di una filiera etica. Questo approccio ha consolidato la reputazione di Illy Caffè sui mercati internazionali, rendendola un punto di riferimento globale nella sostenibilità aziendale.

Le prospettive future per il mercato della sostenibilità sono promettenti. Con un crescente interesse per le pratiche aziendali responsabili, le aziende che adottano modelli sostenibili potrebbero vedere un aumento delle opportunità lavorative.

“L’inclusione di figure femminili nella leadership della sostenibilità evidenzia un cambiamento nella percezione delle leadership femminili”, ha affermato Pitea. Questo cambiamento potrebbe portare a una maggiore equità di genere nei ruoli dirigenziali e a un miglioramento complessivo dell’indice globale di gender gap, che nel 2023 si è attestato al 68,4%.

In conclusione, Veronica Pitea e Cristina Scocchia rappresentano un esempio di come le donne possano guidare il cambiamento verso un futuro più sostenibile. Le loro strategie non solo promuovono la sostenibilità ambientale, ma contribuiscono anche a ridurre il divario di genere, offrendo nuove prospettive per le donne nel mondo del lavoro.