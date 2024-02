Simona critica Greta, ma Signorini la bacchetta: “Anche tu lavoravi con le tue curve”

NEWS

Dopo l’uscita di Vittorio, dentro la Casa del Grande Fratello qualcuno ha incolpato anche Greta per questa eliminazione. E in particolare Simona Tagli ha usato parole forti nei suoi confronti parlando del fatto che stia usando il suo corpo per sedurre più uomini. Queste sue frasi hanno anche portato all’intervento di Alfonso Signorini che ha lanciato una frecciatina alla showgirl.

La frecciatina di Alfonso Signorini a Simona Tagli dopo le parole forti a Greta

Nella puntata di stasera del Grande Fratello c’è stata una discussione dopo una clip in cui Greta è stata accusata da Beatrice, Simona e Stefano dell’uscita di Vittorio. In particolare di lei è stato detto che ha giocato con lui seducendolo e facendo lo stesso con altri due uomini all’interno della Casa.

Simona Tagli soprattutto ha usato parole molto forti: “Sempre buttata addosso a Vittorio. Non ne esce neanche tanto bene! A me Greta non piace perché è una donna che si perde tra un letto e un altro e non si decide. Non mi pare un atteggiamento carino nemmeno per sé stessa”.

Questa frase non è per niente piaciuta ad Alfonso Signorini che ha subito voluto fare una tirata di orecchie a Simona. Si è quindi molto arrabbiato con lei. “Che una donna difenda un’altra donna lo trovo meraviglioso”, ha detto il conduttore. “Ma tu hai detto tante altre cose, come ad esempio che Greta passasse da un letto all’altro, quello me lo ricordo benissimo. Mi dispiace ma io queste parole le ho sentite”.

Ma non finisce qui perché Signorini ha anche lanciato una frecciatina a Simona Tagli ricordandole cosa faceva lei all’inizio della sua carriera televisiva. E ha mostrato anche una sua foto di quando era a Domenica In e faceva il gioco del cruciverba in abiti succinti. “Voglio dire a Simona, per dovere di cronaca, che ha detto ‘tu lavori solo con le tue curve’ a Greta. Ti voglio ricordare che quello che facevi tu all’età di Greta. Tu cosa facevi? Non lavoravi con le tue curve?”.

In studio è scoppiato l’applauso.