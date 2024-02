Simona e Beatrice a gamba tesa su Greta: “Seduttrice, si perde tra un letto e un altro”

NEWS

Andrea Sanna | 14 Febbraio 2024

Stasera Greta Rossetti ha scoperto che alcuni inquilini della Casa del GF l’hanno accusata di essere la principale responsabile dell’uscita di Vittorio Menozzi. E sono volate critiche da parte di diversi concorrenti. Cosa è successo…

L’accusa di Simona e Beatrice a Greta Rossetti

Vittorio Menozzi è stato eliminato la scorsa puntata e nella Casa gli inquilini si sono divisi. Se per la maggior parte si sono tutti schierati contro Beatrice Luzzi come principale responsabile, altri credono che parte della colpa sia di Greta Rossetti.

L’ex volto di Temptation Island infatti è stata criticata da Stefano Miele, Beatrice Luzzi e Simona Tagli di “giocare su tre fronti”. Ovvero divisa tra Vittorio Menozzi, Sergio D’Ottavi e l’ultimo arrivato Alessio Falsone. Stando a questo pensiero quindi Greta Rossetti avrebbe utilizzato l’arma della seduzione e abbia giocato questo ruolo nella Casa fino a oggi.

“Sempre buttata addosso a Vittorio. Non ne esce neanche tanto bene! A me Greta non piace perché è una donna che si perde tra un letto e un altro e non si decide. Non mi pare un atteggiamento carino nemmeno per sé stessa”, ha detto Simona Tagli a proposito di Greta Rossetti.

Beatrice Luzzi ha poi continuato dicendo che la gieffina si sarebbe comportata in questo modo anche con Alessio e che Vittorio avrebbe spesso confidato di essersi sentito a disagio.

… una parte del gruppo pensa invece che ci sia una importante responsabilità di Greta. #GrandeFratello pic.twitter.com/a1HqzyWhDK — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 14, 2024

Dispiaciuta da queste parole Greta Rossetti in puntata ha scoperto tutto e ha commentato: “In Italia bisogna sdoganare il tabù che se hai delle belle curve non puoi fare nient’altro” e ognuno dei presenti ha detto la propria.

“Sono tutti bellissimi e la questione estetica non ci importa. Vittorio e Greta si sono ritrovati quando la Casa è diventata litigiosa. Per il loro modo di essere si sono sentiti a disagio e la loro è una carinissima amicizia”, ha detto Cesara Buonamici. A ironizzare è stata poi Fiordaliso che ha scherzato su: “Ma beata Greta!”.

A trovarsi in disaccordo con i commenti di Simona Tagli e Beatrice Luzzi è stato anche Giampiero Mughini: “La femminilità non è espressa dalle curve”. Poco dopo anche l’attrice è intervenuta spiegando che Greta Rossetti abbia tantissime armi e competenze e utilizzare la seduzione sempre è un concetto antico e non innovativo: “Potrebbe chiedersi di più. È seduttiva con tutti. Però come donna sapendo che ci si può imporre su tanti fronti è limitante”.

Anche Anita Olivieri e Massimiliano Varrese sono intervenuti in difesa di Beatrice Luzzi. Secondo l’attore non è giusto screditarsi tra donne. La discussione è continuata per alcuni minuti dove ognuno ha imposto il proprio pensiero. Si arriverà a una conclusione?