1 L’opinione di Simona Ventura su Tommaso Zorzi

La conduttrice è stata intervista dal settimanale Chi, riportata anche da BubinoBlog, e ha discusso di alcuni temi molto interessanti in merito al suo futuro professionale e non solo. Simona Ventura, infatti, ha espresso la sua opinione su Tommaso Zorzi e ha rivelato se tornerà oppure no alla conduzione de L’Isola dei Famosi un giorno. Partiamo, quindi, dall’inizio. Per quanto riguarda l’influencer milanese gli ha augurato tutta la fortuna possibile. Ha, però, espresso le sue preoccupazioni:

Signorini ha creduto tanto in lui, forse è stato spremuto troppo dopo il GF Vip perché ci voleva un periodo di decantazione. Mi è piaciuto molto da Costanzo, bisogna puntare a poche cose di qualità. Per me Tommaso ha talento ma ha poca esperienza in tv, mi sembra si stia costruendo la casa dal tetto e non dalle fondamenta. Io sono per fare un passo alla volta.

Anche Simona Ventura, quindi, proprio come Alfonso Signorini consiglierebbe a Tommaso Zorzi di prendersi una bella pausa e di lavorare con più calma. A proposito de L’Isola dei Famosi, attualmente condotta da Ilary Blasi, invece, la presentatrice ha detto quanto segue: “Non torno mai indietro, è un capitolo chiuso“. Adesso, infatti, pare che abbia in cantiere nuovi progetti:

Sto portando avanti un grosso progetto digitale e non posso dire ancora molto, ma trovo che quello sia un mondo libero dove poter sprigionare la propria creatività senza paura.

Ricordiamo, inoltre, che a fine maggio tornerà con i restanti episodi di Game of Games, sospeso momentaneamente a causa degli ascolti non troppo soddisfacenti. Ma le sue dichiarazioni non terminano qui. Infatti, durante l’intervista era presente anche il marito Giovanni Terzi, il quale ha parlato di una proposta che gli ha fatto Signorini. Continuate a leggere per scoprire cosa si sono detti…