Alfonso Signorini ha rilasciato una lunga intervista al sito de Il Fratto Quotidiano, all’interno della quale ha parlato anche di Tommaso Zorzi. Durante la chiacchierata ha raccontato dettagli sulla sua vita, su alcuni ex concorrenti del Grande Fratello Vip e molto altro. Partiamo, però, con ciò che ha affermato sull’influencer milanese. Quest’ultimo, subito dopo la fine del reality, si è immerso nel lavoro. Da opinionista a L’Isola dei Famosi a Il Punto Z su Mediaset Play, i progetti sono molti.

Il conduttore del GF Vip, tuttavia, non si è trovato molto d’accordo con la mole di lavoro che si è preso a carico Tommaso. L’intervistatore, quindi, gli ha chiesto: “Il vincitore Zorzi divide: c’è chi prevede per lui un grande futuro e chi pensa che sia sovraesposto, destinato a svanire nel nulla“. Questa, perciò, la risposta:

Se devo essere sincero lo preferivo nella Casa del Grande Fratello, gliel’ho anche detto. Fossi stato in lui mi sarei preso un periodo di pausa dopo sei mesi intensi di reality. Così non ha fatto, la sua striscia ‘Il Punto Z’ è divertente ma non aggiunge nulla di nuovo. Secondo me Tommaso, che il talento ce l’ha, ha bisogno di una sua occasione che però va costruita, non si può improvvisare.

Alfonso Signorini, quindi, ha affermato che lui, fosse stato nei panni di Zorzi, avrebbe preso una lunga pausa. Il ragazzo ha talento, ma l’occasione giusta va pensata con calma e creata su misura per lui. Accadrà presto? Lo scopriremo soltanto con il passare dei mesi. Nel frattempo, però, possiamo leggere cosa ha detto il conduttore e giornalista per quanto riguarda altri ex gieffini.

