Simona Ventura sarà ospite di Mara Venier a Domenica in

Debora Parigi | 27 Ottobre 2023

Ballando con le stelle

Tra gli ospiti di Mara Venier a Domenica In ci sarà anche Simona Ventura

Il 29 ottobre andrà in onda su Rai 1 una nuova puntata di Domenica In e saranno tanti gli ospiti di Mara Venier. Come riporta in anteprima il sito TVBlog, troveremo il regista Ferzan Ozpetek e gli attori Paola Cortellesi, Tullio Solenghi e Massimo Lopez. Poi la conduttrice darà ampio spazio a Ballando con le stelle e per questo motivo avremo anche una bella e lunga intervista a Lino Banfi, in gara nel programma di Milly Carlucci. Ma non solo, sempre dallo show avremo Paola Perego, Simona Ventura, Carlotta Mantovan, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

Come leggiamo, ci sarà Simona Ventura e questa cosa ha un po’ sorpreso i telespettatori. Infatti da alcuni anni Mara e Simona non si parlano e i veri motivi dei dissidi non sono mai stati resi noti. Le due conduttrici sono sempre state molto amiche oltre che colleghe, ma poi tra loro calò il gelo.

Bisogna tornare a più o meno il 2016 per cercare di capire cosa sia accaduto tra loro. La Ventura raccontò durante un’intervista da Maurizio Costanzo che la Venier le aveva tolto il saluto perché gelosa di alcuni programmi, in particolare la conduzione di Selfie che Maria De Filippi le aveva affidato. Dal canto suo Mara negò totalmente con un post questa gelosia. E da lì le due donne non si sono più parlate.

Ultimamente, però, qualcosa è cambiato e per fortuna aggiungiamo. Infatti due settimane fa Mara Venier a Domenica In ha mostrato le clip dei concorrenti di Ballando con le stelle. E quando è stato il turno di Simona Ventura, la conduttrice ha urlato il suo nome con entusiasmo e un bel sorriso. E nella puntata della scorsa settimana la Venier ha anche fatto i complimenti alla Ventura. Aveva detto: “Ho visto ieri sera e devo dire che è stata molto brava e secondo me ha ballato benissimo. Adesso vediamo una clip con la sua esibizione e la bella figura che ha fatto in pista, perché ha ballato davvero benone”.

Tutto è bene quel che finisce bene, quindi. E a quanto pare ora le due conduttrice sono tornate in ottimi rapporti e questo fa davvero molto piacere.