Sanremo Giovani, tra i cantanti in gara anche la sfidante di un cantante di Amici 23

Debora Parigi | 27 Ottobre 2023

Una cantante in gara a Sanremo Giovani è legata ad Amici 23

Dopo il comunicato ufficiale della Rai, vi abbiamo rivelato i nomi dei 49 cantanti (sia singoli che gruppi) che parteciperanno alle audizioni dal vivo per Sanremo Giovani. Infatti questi artisti hanno superato una prima scrematura e sono stati scelti dalla commissione per essere ascoltati dal vivo. E tra loro c’è chi è legato ad Amici 23. Andiamo a vedere meglio.

Intanto, nella lista dei 49, il talent di Maria De Filippi è molto presente. Troviamo infatti Alex Wayse direttamente dall’edizione 21, poi NDG da quella dello scorso anno. E c’è anche Tancredi che faceva parte della classe della ventesima edizione. Ma c’è anche molto X Factor in questa selezione, poiché troviamo i concorrenti dello scorso anno Santi Francesi (vincitori) e Beatrice Quita. Anche Vale LP, che ha preso parte all’edizione del 2021, è tra i 49 scelti per le audizioni.

Ma cosa c’entra Amici 23? Ecco nella lista degli aspiranti concorrenti a Sanremo Giovani 2023 leggiamo il nome di MonnaElisa che forse solo i più attenti hanno già letto da qualche parte in TV. Infatti è apparsa tra coloro che hanno sostenuto i casting per il talent di Maria De Filippi. Ma non solo, la vedremo preso negli studi di Amici.

Come infatti abbiamo riportato nelle anticipazioni di Amici 23, nella puntata registrata ieri e che sarà in onda domenica 29 ottobre, due cantanti sosteranno una sfida. Tra questi c’è Mida e la sua sfidante sarà proprio MonnaElisa. Tra l’altro la cantante ha partecipato e vinto lo scorso anno Accademia Sanremo, ma non è riuscita ad approdare alla finalissima di Sanremo Giovani. Quindi quest’anno ci riprova sperando di finire tra i primi 8 che saranno in gara (insieme ai 4 provenienti da Area Sanremo) il 13 dicembre in diretta su Rai 1. I primi tre classificati finiranno di diritto tra i Big in gara per Sanremo 2024.