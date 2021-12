Chi è Simone Di Pasquale? Età, carriera, fidanzata e Instagram

Conosciamo meglio chi è Simone Di Pasquale, storico ballerino di Ballando con le stelle, attraverso le informazioni che lo riguardano: età, biografia, famiglia, lavoro, carriera, vita privata, fidanzata, le curiosità, Instagram e tutte le news.

Chi è Simone Di Pasquale

Nome e Cognome: Simone Di Pasquale

Data di nascita: 27 febbraio 1978

Luogo di Nascita: Roma

Età: 43 anni

Altezza: 1,87 m

Peso: 85 Kg

Segno zodiacale: Pesci

Professione: ballerino, insegnante di ballo, direttore artistico e coreografo

Ex-fidanzata: Natalia Titova

Tatuaggi: nessuno visibile

Profilo Instagram: @simone_di_pasquale

Sito internet: simonedipasquale.com

Simone Di Pasquale età e biografia

Scopriamo qualcosa in più su chi è Simone Di Pasquale, noto al pubblico televisivo per essere uno dei ballerini di Ballando con le stelle.

Della biografia sappiamo che Simone è nato a Roma il 27 febbraio 1978, ha quindi 43 anni. Ha una sorella più grande di lui di 14 anni e un fratello più piccolo di 11 anni.

La vita privata

Per quando riguarda la vita privata e sentimentale di Simone Di Pasquale non abbiamo tantissime informazioni sul presente. Infatti non sappiamo se sia single o abbia una fidanzata o una compagna. Sappiamo che comunque non ha figli.

Ciò che vi possiamo dire su questo argomento, riguarda il passato. Infatti ha avuto una relazione con la sua compagna di ballo Natalia Titova. La storia è durata dal 1998 al 2005, quindi hanno portato la loro grande affinità anche sulla pista.

Il gossip riferisce che Simone Di Pasquale potrebbe avere avuto un breve flirt con la sua prima allieva di Ballando con le stelle, cioè Hoara Borselli. Poi alcune voci lo hanno voluto accanto a Lucrezia Lante della Rovere, anche lei sua allieva nel programma. Specifichiamo, però, che tutti questi rumor non hanno mai avuto conferma. Nel 2018, invece, è stato paparazzato a Formentera con la musicista Melody Raquel.

Dove seguire Simone Di Pasquale: Instagram e social

Ora che conosciamo meglio chi è Simone Di Pasquale, come possiamo seguirlo sui social network? Oltre al suo sito internet personale, in cui troviamo tutte le informazioni e i progetti che lo riguardano, il modo migliore per seguirlo sui social è attraverso il suo profilo Instagram ufficiale. Esso al momento vanta oltre 30 mila follower e il numero è in costante aumento.

Sulla pagina social troviamo, tra le storie in evidenza, tutte le sue gare, esibizoni e soprattutto vittorie nei campionati internazionali di ballo. Ma troviamo anche video in cui il maestro e ballerino tiene delle lezioni di ballo. Così da far avvicinare tutti alla disciplina anche solo per divertimento.

Per quanto riguarda i post pubblicati, possiamo dire che Simone Di Pasquale è molto attivo sui social. Infatti pubblica tantissime foto personali, soprattutto al mare poiché lo adora. Non mancano i post con le esibizioni a Ballando con le stelle in coppia con le sue allieve star. E ovviamente pubblicizza tutti i vari eventi e programmi a cui partecipa.

La carriera

Da sempre appassionato di danza, inzia da piccolo la sua formazione artistica con la danza sportiva gareggiando sin dall’età di 10 anni. Poi dal 2000, in coppia con Natalia Titova, ha partecipato a numerosissime competizioni fino al 2008. La coppia nel 2004, tra l’altro, è riescita ad affermarsi anche a livello internazionale arrivando al quinto posto al concorso “World Master” di Innsbruck, poi al terzo posto al “Rising Stars” di Blackpool e infine al primo posto al “Rising Stars UK”.

Dal 2005 è uno dei ballerini professioni di Ballando con le stelle. E grazie a questo ruolo è stato poi ospite in vari programmi di Rai1, come ad esempio: Il treno dei desideri, Miss Italia (come giurato), Miss Italia nel Mondo (come primo ballerino) e Don Matteo (co-protagonista in una puntata). Ha lavorato e lavora anche per Il Cantante Mascherato, altro celebre programma del 1 canale. Fa parte del team di investigatori che deve scoprire chi si nasconde dietro le maschere dei concorrenti in gara. Insieme a lui anche la collega Sara Di Vaira.

Simone Di Pasquale ha preso parte anche a diversi musical in tour per l’Italia. Infatti dal 2006 al 2008 ha interpretato il protagonista Tony Manero in La febbre del sabato sera. Nel 2008 è stato Link Larkin nel musical Hairspray – Grasso è bello. Mentre nel 2000 ha anche aperto una scuola di danza e una società di organizzazione di eventi.

Nel 2013 Simone ha presentato la Finale dei campionati europei di tango presso il Capitol Club di Roma, spettacolo trasmesso anche su Rai1. Mentre nel luglio del 2014 ha partecipato al tour canadese Balla con Milly, insieme alla Carlucci appunto e ad altri ballerini del programma.

Simone Di Pasquale a Ballando con le stelle

Simone Di Pasquale è nel cast di Ballando con le stelle in veste di maestro dal 2005, cioè dalla prima edizione del programma di Milly Carlucci, ha solo saltato la quarta edizione. E proprio la prima edizione lo ha visto trionfare in coppia con Hoara Borselli. Non ha purtroppo più rivinto il talent, ma ci è andato molto vicino in altre occasioni, arrivando terzo con Barbara De Rossi, Rita Pavone e Milena Vukotic.

Ecco tutte le edzioni a cui Simone ha partecipato, la sua partner e il piazzamento:

Prima edizione: vincitore con Hoara Borselli (2005)

(2005) Seconda edizione: eliminato all’ottava puntata con Alessandra Canale (2005)

(2005) Terza edizione: eliminato alla nona puntata con Eva Grimaldi (2006)

(2006) Quinta edizione: eliminato alla quinta puntata con Metis Di Meo (2009)

(2009) Sesta edizione: terzo classificato con Barbara De Rossi (2010)

(2010) Settima edizione: eliminato all’ottava puntata con Madalina Ghenea (2011)



(2011) Ottava edizione: sesto classificato con Lucrezia Lante della Rovere (2012)

(2012) Nona edizione: quarto classificato con Lea T (2013)

(2013) Decima edizione: eliminato alla quarta puntata con Katherine Kelly Lang (2014)

(2014) Undicesima edizione: terzo classificato con Rita Pavone (2016)

(2016) Dodicesima edizione: eliminato alla terza puntata e all’ottava con Anna Galiena (2017)

(2017) Tredicesima edizione: quinto classificato con Nathalie Guetta (2018)

(2018) Quattordicesima edizione: terzo classificato con Milena Vukotic (2019)

Per l’edizione 2020 di Ballando con le stelle, Simone Di Pasquale è in coppia con Lina Sastri. L’edizione del programma sarebbe dovuta iniziare a fine marzo, ma con l’emergenza Covid è stato tutto rimandato. Quindi l’inizio è fissato per sabato 19 settembre in prima serata su Rai 1. Nel 2021 l’insegnante ci riprova accanto a Bianca Gascoigne.

Il percorso di Simone Di Pasquale

Cosa ci riserverà il percorso di Simone di Pasquale e Bianca Gascoigne a Ballando con le Stelle? Scopriamolo insieme attraverso questi mini riassunti.

1° puntata: 40 punti per Simone e Bianca dopo la prima puntata. Ottimo esordio per la coppia!

2° puntata: Buon piazzamento per la coppia di ballo. Portano a casa un terzo posto!

3° puntata: 31 punti dopo la terza puntata per Simone e Bianca.

4° puntata: 42 punti totali per Simone Di Pasquale e Bianca Gascoigne dopo la quarta puntata.

5° puntata: Bianca e Simone si sono aggiudicati il primo posto in classifica con 78 punti!

6° puntata: Durante la sesta puntata Bianca e Simone sono stati eliminati.

9° puntata: Il ripescaggio è stato fondamentale per Bianca e Simone. I due hanno raggiunto la Finale!

