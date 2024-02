Simone lascia per sempre la scuola di Amici, Holden gli dà un regalo prima di andar via (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 6 Febbraio 2024

Amici 23

Ieri pomeriggio abbiamo visto Simone salutare tutti i concorrenti di Amici 23 e Holden gli ha fatto un regalo molto sentito.

Il regalo di Holden a Simone

Nella giornata di ieri è andato in onda il daytime di Amici 23 nel quale è stata mostrata l’uscita di scena di Simone. Il giovane ballerino è stato eliminato nel precedente appuntamento pomeridiano. Tutti quanti sono scoppiati a piangere, anche il suo caro amico Holden, mentre Emanuel Lo lo ha lasciato andare tentando di essere il più delicato possibile:

“Sono passati 5 mesi da quando sei entrato, il tuo percorso è stato lungo. Io sono orgoglioso di ciò che sei diventato, ma il Serale è lungo ed è vicinissimo. Io sento il bisogno di iniziare a prendere scelte.

In tutto questo percorso mi sono fatto delle idee su di voi, e su di te oggi ho le idee chiare. Con il bene che ti voglio e con tanto dispiacere, devo chiederti di lasciare la scuola di Amici”.

Ieri sono state mostrate le immagini dei saluti in casetta e Holden ha voluto fare un regalo che ha emozionato Simone, ovvero il libro “Il giovane Holden“. Qui di seguito le sue parole che hanno commosso tutti:

“Questo è un regalo autoriferito, ma è l’unica cosa che ho da darti. Dentro c’è una dedica, poi la leggi. Quando vuoi leggila, mi mancherai tanto. Io ti amo, fra”.

In bocca al lupo per tutto Simone 🍀 #Amici23 pic.twitter.com/0pIauwEnDY — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 5, 2024

Simone stesso ha voluto dire due parole prima di lasciare per sempre la casetta di Amici 23 ringraziando gli altri allievi per averlo fatto crescere come artista e come persona:

“Siete delle persone incredibili, dalla prima all’ultima. E non lo dico perché me ne sto andando ma lo penso davvero. Mi avete aiutato a crescere artisticamente e caratterialmente. Sarà dura ma ora ricomincio da solo”.

Sicuramente questa non è l’ultima volta che sentiremo parlare di lui.