NEWS

Vincenzo Chianese | 4 Febbraio 2024

Amici 23

Nel corso della nuova puntata di Amici 23, Emanuel Lo ha deciso di eliminare Simone, che ha così lasciato ufficialmente la scuola.

Simone lascia Amici 23

Gioia e lacrime oggi ad Amici 23. Nel corso della nuova puntata infatti Dustin ha ottenuto la maglia dorata, diventando il primo allievo ad accedere al Serale. Poco dopo però per Simone è arrivata una grande delusione. Emanuel Lo ha infatti deciso di eliminare il suo allievo e spiegando il perché della sua scelta ha affermato:

“Sono passati 5 mesi da quando sei entrato, il tuo percorso è stato lungo. Io sono orgoglioso di ciò che sei diventato, ma il Serale è lungo ed è vicinissimo. Io sento il bisogno di iniziare a prendere scelte. In tutto questo percorso mi sono fatto delle idee su di voi, e su di te oggi ho le idee chiare. Con il bene che ti voglio e con tanto dispiacere, devo chiederti di lasciare la scuola di Amici”.

Non è mancata la reazione di Simone, che prima di scoppiare in lacrime ad Amici 23 ha dichiarato: “Volevo ringraziarti, me lo aspettavo. Esco da qui contento, non ho rimpianti perché ho dato tutto, il massimo. Nella vita ci sono scelte, c’è chi non è pronto, magari non era il mio tempo. Avrò tempo di fare tante cose”.

Simone dunque lascia ufficialmente la scuola e a lui facciamo un enorme in bocca al lupo.