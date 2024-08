Con alcuni scatti in costume, Siria di Temptation Island ha voluto mostrare a chi la segue i segni che dimostrano il suo dimagrimento. Orgogliosa del percorso fatto, la fidanzata di Matteo ha detto di andarne fiera e che un giorno racconterà ai suoi figli i sacrifici che ha fatto.

Le foto di Siria in cui mostra i segni del suo dimagrimento

Abbiamo conosciuto Siria Pingo nell’edizione di Temptation Island andata in onda questa estate. La ragazza ha partecipato al reality col fidanzato Matteo e i due hanno fatto un percorso di crescita per entrambi in cui hanno riscoperto il grande amore che provano l’uno per l’altra. E infatti sono usciti insieme dal villaggio facendo commuovere gli spettatori e lo stesso Filippo Bisciglia.

Come abbiamo saputo dal suo racconto, Siria ha affrontato un lungo processo di dimagrimento nella sua giovane vita. Quando ha conosciuto il fidanzato e ha iniziato con lui una relazione pesava 130 kg. Era una ragazza insicura, che non usciva mai e che stava anche molto male. Ha quindi deciso di dimagrire, ma non è stato semplice. Però poi ha trovato la sua felicità ed è arrivata ad essere sicura di sè.

In più occasioni a Temptation Island la fidanzato di Matteo ha parlato di questo periodo e dei sacrifici che ha fatto. Ma adesso è orgogliosa e ha deciso di mostrare su Instagram i segni di questo dimagrimento fatti di smagliature e pelle un po’ cadente in alcuni punti. Tutte cose normali quando si affronta un dimagrimento importante. “Un giorno, spiegherò ai miei figli i segni nella mia pelle, di cui ne vado tanto fiera”, ha scritto come descrizione delle foto.

Siria e Matteo sono stati una delle coppie più apprezzate di questa edizione estiva di Temptation Island. Il pubblico si è immedesimato in loro e ha compreso tutto l’amore che entrambi hanno espresso. Il loro falò è stato davvero molto amato.

Come sappiamo Temptation Island tornerà molto presto in onda. A settembre infatti ci sarà una nuova edizione, sempre condotta da Filippo Bisciglia, che inizierà le riprese verso la fine del mese di agosto. Per il momento tutto tace sulle coppie scelte, ma preso avremo qualche notizia in più.