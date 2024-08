A settembre su Canale 5 torna Temptation Island con una nuova edizione e stando alle voci di corridoio emerse di recente nel cast potrebbero esserci anche coppie Vip.

Le prime indiscrezioni su Temptation Island

Poche settimane fa si è conclusa l’ultima edizione di Temptation Island, che anche quest’anno ha ottenuto un successo straordinario. Il reality show targato Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia ha infatti registrato ascolti da capogiro, confermandosi essere uno dei contenuti più seguiti della tv italiana. Mediaset così, dato il trionfo assoluto del programma, ha deciso di accontentare il pubblico e di regalare ai fan una nuova edizione, che andrà in onda su Canale 5 a partire da settembre.

Tanta è l’attesa di scoprire cosa accadrà e tra qualche settimana inizieranno ufficialmente le registrazioni. In tv intanto è stato anche trasmesso il primo promo della trasmissione e di certo anche stavolta ne vedremo di belle.

Attualmente non sappiamo ancora da chi sarà composto il cast e chi sono i concorrenti che decideranno di partire per un viaggio nei sentimenti. In rete tuttavia non mancano le indiscrezioni e pare che tra le coppie della nuova edizione di Temptation Island ci siano anche dei Vip. A oggi però la produzione non ha ancora confermato le voci di corridoio, che vanno dunque prese con le pinze.

Qualche giorno fa intanto Filippo Bisciglia, per festeggiare il successo dell’edizione da poco conclusa, ha scritto sui social un commovente post e non è mancata una bellissima dedica a Maria De Filippi. Queste le dichiarazioni del conduttore in merito: “La mia con Voi e con Temptation è una ‘storia d’amore’ cresciuta in mezzo a tante storie d’amore. Infinitamente Grazie a tutte le persone che lavorano per il programma, persone meravigliose, professionisti veri. Grazie Mary sei l’esempio perfetto per tutti noi. Vi voglio bene”.