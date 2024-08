Ha compiuto 22 anni Carlos Maria Corona, figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric. Il compleanno si è svolto in Sicilia, ma ai festeggiamenti era assente la madre. La showgirl ha comunque espresso il suo amore nei confronti del figlio con un messaggio social pieno di affetto, ma anche di dolore. Ecco cosa ha scritto.

Le parole di Nina Moric al figlio per il suo compleanno

Ha festeggiato oggi, 8 agosto, il compleanno Carlos Maria Corona, figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric. Il giovane ha compiuto 22 anni e ha avuto una festa in Sicilia dove si trova in vacanza insieme al padre e alla nuova compagna di lui, Sara Barbieri (attualmente incinta). Grande assente la Moric che non è potuta andare perché pare che non stia passando un buon momento.

Nonostante la distanza, la modella croata ha voluto comunque condividere un pensiero per il figlio. Nelle storie del suo profilo Instagram ha infatti scritto un post pieno di amore nei confronti di Carlos ma dove si legge anche tanto dolore. Ecco le sue parole:

“Ricordo il momento in cui sei nato. Il dottore ti ha messo fra le mie braccia e io ho capito che stavo tenendo l’amore più grande della mia vita. Sono passati tanti anni da quel giorno. Ma l’amore è sempre lo stesso. Non cambierà mai. Amore mio, oggi è un giorno speciale. È il tuo compleanno. Un giorno che va celebrato. Ma io ti celebro tutti i giorni. Anche questo non cambierà mai. C’è tanto altro ancora che potrei scrivere. Ma non lo farò. Tutto quello di cui hai bisogno di sapere è che ti ho amato, ti amo e ti amerò per sempre. Un amore senza riserve e incondizionato. Tua mamma, Nina”.

In una seconda storia Nina Moric ha scritto: “Fa troppo male”. Possiamo capire dalle sue parole il grande dispiacere che prova a stare lontana dal figlio. Carlos, infatti, ha una malattia psichiatrica da tenere sotto osservazione, la psicosi transitoria acuta, per cui è stato in passato ricoverato. E il solo che si può occupare del ragazzo è proprio il padre.