Oggi Andrea Iannone festeggia il suo 35esimo compleanno e per l’occasione la fidanzata Elodie ha condiviso sui suoi social una serie di scatti insieme al suo compagno.

I post di Elodie per Andrea Iannone

Sono mesi di grande lavoro questi per Elodie. Dopo un 2023 ricco di soddisfazioni, lo scorso maggio la cantante ha rilasciato il suo nuovo attesissimo singolo, Black Nirvana, che anticipa il prossimo album di inediti in uscita prossimamente. Ma per i fan c’è stata anche un’altra grande inaspettata notizia. A sorpresa infatti la Di Patrizi ha annunciato il suo primo tour di stadi, che nell’estate del 2025 la porterà in concerto al San Siro di Milano e al Maradona di Napoli. I biglietti per questi live evento sono già disponibili per l’acquisto e senza dubbio ne vedremo di belle.

Nel frattempo pare che anche la vita sentimentale dell’ex allieva di Amici di Maria De Filippi stia procedendo nel migliore dei modi. Da poco più di due anni infatti l’artista romana è legata sentimentalmente ad Andrea Iannone e pare che tutto stia procedendo a meraviglia tra la coppia, che si mostra spesso sui social complice e affiatata. Solo nelle ultime ore nel mentre è accaduto qualcosa che ha attirato l’attenzione del web e che coinvolge proprio la cantante e il pilota di moto GP.

Oggi infatti Andrea Iannone festeggia il suo 35esimo compleanno e per l’occasione Elodie ha deciso di celebrare il suo compagno con una serie di scatti postati sul suo profilo Instagram. Le foto ovviamente hanno fatto in breve il giro del web e ancora una volta la coppia si conferma essere una delle più amate e belle del mondo dello spettacolo italiano.

La Di Patrizi intanto continua a concentrarsi sulla sua carriera e subito dopo l’estate potrebbero arrivare altre grandi sorprese per tutto il pubblico.