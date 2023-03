Sliàn: il laboratorio per le unghie perfette

sponsor

Redazione | 21 Marzo 2023

Sliàn è all’avanguardia nella fornitura degli strumenti per gli onicotecnici. Spiega Viorica Palade, titolare di Sliàn: “Affascinati dall’estetica in generale, le nostre diverse esperienze lavorative ci hanno spinto a focalizzarci su un settore ben preciso, quello degli onicotecnici, dando rigorosa attenzione ai dettagli mancanti sul mercato”.

Qual è oggi la vostra offerta per gli onicotecnici?

“Abbiamo creato una linea di tavoli specifici per questa professione, scegliendo i migliori partner sul mercato europeo per inserire tutta l’attrezzattura necessaria, completare al massimo la postazione e fornire una gamma di prodotti per le unghie altamente performanti. Questo permette ai nostri clienti di trovare da noi tutto quello di cui hanno bisogno, alleggerendosi dei mille pensieri che comporta la necessità di conciliare arredo, attrezzatura e prodotto”.

Cosa contraddistingue le postazioni create da Sliàn?

“Ci siamo concentrati su efficienza, comfort e sicurezza, sia per gli onicotecnici sia per le clienti. Abbiamo perciò integrato nel tavolo un sistema per assorbire le poveri sottili che si formano nell’ambiente con la limatura delle unghie e gli odori, non sempre piacevoli, connessi all’utilizzo di solventi e acrilici. Avendo a cuore questo mestiere cerchiamo di migliorare la postazione e semplificare il posto di lavoro offrendo la possibilità di lavorare al meglio”.

Sliàn offre anche una vasta gamma di prodotti per la ricostruzione delle unghie, tra preparatori, basi, gel, acrilici, smalti, sigillanti, oli…

Ogni cliente trova il prodotto più adatto alle sue esigenze. Anche la palette degli smalti soddisfa ogni richiesta: non un colore secco per gamma, ma una ogni sfumatura per incontrare il gusto delle clienti, anticipando trend e mode.

Ogni prodotto, ovviamente, ha il controllo di qualità registrato per l’immissione sul mercato italiano, garanzia di sicurezza.