Rougj Smart Filler: amici per la pelle

Redazione | 21 Marzo 2023

Ecco tutti i prodotti della linea di Rougj pensati per ridurre visibilmente, in modo rapido e prolungato, tutti i segni del tempo

Nel corso degli anni ci sono cambiamenti a cui non si può venire meno. L’inevitabile invecchiamento della pelle, i segni del tempo più marcati e il colorito dell’incarnato che tende a spegnersi.

Smart Filler è il trattamento antirughe che risponde istantaneamente alle esigenze di un viso stanco e affaticato, con formule che contengono veri e propri concentrati di giovinezza allo stato puro.

In pochi minuti aiuta a ridurre visibilmente l’aspetto di rughe e segni d’espressione, con un effetto tensore immediato e prolungato nel tempo fino a sei ore.

I prodotti Rougj pensati per alleviare i segni del tempo

Smart Filler è, infatti, unica nel suo genere, perché i prodotti della linea agiscono con risultati visibili fin da subito. L’azione degli attivi contenuti in formula continua però a lavorare nel tempo, apportando notevoli benefici sulla pelle.

Svolge così una duplice azione, nel breve e lungo termine. Agisce in pochi istanti come un vero e proprio pronto intervento, affievolendo sensibilmente rughe e zampe di gallina. In più, continua a lavorare nel tempo mantenendo la pelle levigata e distesa.