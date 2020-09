1 Soleil, a Domenica Live avrebbe confermato che l’aggressione omofoba ai danni di Iconize non sarebbe mai avvenuta

Durante l’ultima puntata di Domenica Live, Barbara d’Urso ha avuto in studio l’influencer Soleil. Quest’ultima, durante la chiacchierata, ha fatto delle scottanti rivelazione sull’aggressione omofoba ai danni di Iconize, ex di Tommaso Zorzi. Ma partiamo dall’inizio.

Marco Ferrero, in arte appunto Iconize, ha postato un video nel mese di maggio in cui sosteneva di essere stato vittima di bullismo. Le immagini lo mostravano con un occhio nero mentre raccontava gli eventi della sera prima. Ecco, infatti, di cosa ha parlato:

“Volevo condividere con voi cosa mi è successo ieri sera. In un momento come questo dove diciamo che ci manca stare con amici e vedere persone spesso c’è ancora più odio. Il bullismo è terribile e i preconcetti ancora di più. Sono stufo. Ieri sera sono uscito col mio cane a fare una passeggiata e tre ragazzi mi hanno fermato per chiedermi una sigaretta. Io la sigaretta non ce l’avevo e quindi ho detto di no. Uno di loro tre mi ha urlato «fr**io», io ho risposto perché non ho timore, sono felicissimo di essere chi sono e uno si è girato e mi ha tirato un pugno”.

Prima di passare a quanto detto da Soleil a Domenica Live, è importante anche ricordare che pochi giorni fa due concorrenti della casa del Grande Fratello Vip 5 avevano parlato proprio di questo argomento. Stiamo parlando di Dayane Mello e Tommaso Zorzi, l’ex fidanzato di Iconize.

La modella, infatti, ha rivelato che Marco avrebbe confessato all’amica Soleil di aver inscenato l’attacco omofobo. Le dinamiche di quello che dovrebbe essere successo non sono chiare. Se tutto ciò fosse vero vorrebbe dire che il ragazzo ha chiesto a qualcuno di ferirlo intenzionalmente. Fatto sta che Zorzi è rimasto esterrefatto. Iconize, invece, ha solo dichiarato di voler procedere con una querela. Ecco, però, adesso entrare in scena Soleil. Ecco cosa ha detto a Barbara d’Urso.

