A maggio 2020 Iconize (nome d’arte di Marco Ferrero), con un lungo video sui social, ha raccontato di aver subito un terribile attacco omofobo a Milano. Oggi al GF Vip, dov’è presente tra i concorrenti Tommaso Zorzi (ex di Marco), la rivelazione clamorosa di Dayane Mello. Affermazioni che, se fossero vere, avrebbero dell’incredibile. Ma partiamo per ordine.

Era un lunedì sera come tanti, quando Iconize, uscito per una passeggiata con il suo cane, si è ritrovato vittima di attacco da parte di tre ragazzi. Questo il suo racconto su Instagram:

“Volevo condividere con voi cosa mi è successo ieri sera. In un momento come questo dove diciamo che ci manca stare con amici e vedere persone spesso c’è ancora più odio. Il bullismo è terribile e i preconcetti ancora di più. Sono stufo. Ieri sera sono uscito col mio cane a fare una passeggiata e tre ragazzi mi hanno fermato per chiedermi una sigaretta. Io la sigaretta non ce l’avevo e quindi ho detto di no. Uno di loro tre mi ha urlato «fr**io», io ho risposto perché non ho timore, sono felicissimo di essere chi sono e uno si è girato e mi ha tirato un pugno.