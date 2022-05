1 Le accuse a Soleil Sorge

In queste ore Soleil Sorge ha lanciato la sua primissima linea di costumi! L’ex Vippona ha così presentato il suo brand, State of Soleil, aprendo anche un account Instagram dedicato proprio al suo marchio. Come ha svelato l’influencer, i costumi creati per la stagione più calda dell’anno prendono ispirazione dagli elementi naturali, dunque all’acqua, all’aria, al fuoco, allo spirito e alla terra. La prima linea è dedicata proprio all’acqua, e in merito sui social Soleil ha affermato:

“Forza trainante di tutta la natura. L’acqua è dentro di noi, intorno a noi e il nostro tesoro più prezioso di madre terra. Come l’acqua, fluiamo attraverso la vita ricamandoci con altri elementi, mentre ci schiacciamo sulle rocce della vita e sentiamo la calma delle calde acque dell’alba. Quando entriamo in contatto con gli elementi della terra entriamo in contatto con la nostra anima, la nostra natura più profonda. Dobbiamo nutrire quella spinta interiore e Fluire attraverso i nostri cicli imparando da loro e dalla forza di tutta la natura. Così come l’acqua possiamo essere morbidi e flessibili ma forti e irresistibili”.

Dal 18 maggio è dunque possibile acquistare la linea di costumi di Soleil Sorge, tuttavia nelle ultime ore è accaduto qualcosa che sta facendo discutere il web. Alcuni maliziosi utenti hanno duramente accusato l’influencer di aver copiato i costumi di Giulia Salemi! In particolare su Twitter in molti si sono schierati contro Soleil, tuttavia sembrerebbe che questa sterile polemica sia destinata a terminare in breve tempo. Proprio la Salemi infatti ha lasciato un like al post Instagram in cui la Sorge presenta la sua linea, segno dunque che tra le due non c’è alcun tipo di tensione in corso.

ci tengo a far vedere a chi critica il progetto di soleil che giulia ha messo pure like al post di sole quindi non capisco tutto questo odio (da alcuni) quando loro sono amiche, detto questo più amore e meno odio💘 #solearmy #solphie #basciagoni #PRELEMI #giuliasalemi pic.twitter.com/uvo2laHc4L — chiara🌞 (@chiara_priolo) May 18, 2022

Nel mentre in queste ore Soleil è stata anche protagonista della cronaca rosa. Secondo i più infatti l’ex Vippona starebbe frequentando Gianluca Costantino e così è intervenuta per fare chiarezza sulla situazione. Andiamo a rivedere cosa è accaduto.