1 Soleil Sorge ha bestemmiato?

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata dei Grande Fratello Vip. Tra i tanti colpi di scena, uno in particolare, ha tenuto i vipponi con il fiato sospeso: la notizia del prolungamento. Soleil Sorge, così come altri concorrenti, non sembrano aver preso benissimo il comunicato che prevede la chiusura del programma il 14 marzo 2022.

Se c’è chi, ormai certo di andare via, c’è chi invece ha vissuto qualche attimo di choc. Alfonso Signorini ha dato a ognuno di loro il tempo per riflettere. Oltretutto il conduttore ha fatto sapere che molto presto avranno un contatto diretto con famiglie e agenti per poter prendere poi una decisione definitiva. Questo momento per Soleil Sorge e gli altri vipponi arriverà lunedì 13 dicembre. Ognuno di loro verrà richiamato per dire la scelta finale: restare o andare via.

Come dicevamo le reazioni sono state diverse tra loro e Soleil Sorge è andata in preda a una crisi, incredula di quanto annunciato pochi minuti prima. A un certo punto la fashion blogger si è distesa su uno dei divanetti e si è lasciata scappare una frase che potete sentire in questo video e che sta facendo molto discutere gli utenti del web.

Soleil dice: “oh my fucking god”. In realtà non è una bestemmia in lingua madre #gfvip pic.twitter.com/B9UnB0n3RN — Mirage (@MTheIncredibles) December 11, 2021

Se una fetta di pubblico si dice certo che sia una bestemmia in piena regola quella ripresa dalle telecamere e vede protagonista Soleil Sorge, altri dicono invece che la frase detta dall’influencer significa altro in lingua madre.

Insomma ennesima polemica su Soleil Sorge che, quasi sicuramente, farà discutere da qui a lunedì, quando conosceremo il suo futuro all’interno del programma e quello degli altri vipponi. Cosa deciderà di fare l’influencer? In queste settimane ha avuto diversi alti e bassi che l’hanno portata a pensare anche che, magari, fosse il caso di lasciare tutto e tornare a Casa…