1 I fan mettono in guardia Soleil Sorge

È pomeriggio e i vipponi sono divisi per gli angoli della Casa. Alcuni di loro si trovano in giardino altri a svolgere le pulizie e così via. Ad un certo punto alcuni fan di Soleil Sorge si sono appostati fuori dall’abitazione per dare supporto alla loro beniamina. Nel farlo, però, hanno pensato bene di metterla in guardia dagli altri inquilini del GF Vip, a detta loro “falsi”. A dire il vero, nello specifico, hanno fatto riferimento alle donne del programma.

Ecco cosa hanno detto a Soleil Sorge nello specifico:

“Soleil sono tutte false! Stai attenta!”, si è sentito seguito da altri avvertimenti ben precisi. Apprese questa parole non è mancata la replica da parte della Sorge, che di tutta risposta ha detto: “Grazieeeee… lo so”.

da fuori:”Soleil sono tutte false”

Soleil: “Grazie, lo so”



io la amo che ci posso fare #gfvip pic.twitter.com/oLfHCfzlQY — nameless 😾 (@drinkthiscola) October 23, 2021

Ovviamente quanto successo non ha lasciato indifferenti i concorrenti del Grande Fratello Vip che, in qualche modo, hanno commentato quanto accaduto poco prima. C’è chi si è sentito in qualche modo toccato dicendo che non è vero e chi invece non sembra aver dato troppo peso a quanto successo.

Soleil Sorge, invece, sembra aver apprezzato la premura dei suoi fan nel darle in qualche modo degli input dall’esterno. C’è da dire, però, che l’influencer sembra essere piuttosto sicura di chi può e di chi non può fidarsi, tant’è che dopo la puntata ha avuto qualcosa da ridire proprio su Sophie Codegoni.

Andiamo a leggere dunque in che termini Soleil Sorge si è espressa a riguardo…