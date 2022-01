1 Il messaggio di Soleil Sorge

Sono giornate intense le ultime per Soleil Sorge. Dopo gli ultimi avvenimenti accaduti nella casa del Grande Fratello Vip 6 infatti l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha avuto un momento di sconforto e nelle ultime ore ha manifestato la voglia di lasciare il reality una volta per tutte. L’influencer ha infatti ammesso di voler parlare col suo manager per decidere il da farsi e così ha affermato:

“Sono venuta a fare altro qui, no a vivere questo tipo di cosa, quindi me ne voglio andare. Chiamo il mio agente”.

In queste ore nel mentre è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta già facendo discutere il web. Il Grande Fratello Vip 6 infatti ha concesso ai concorrenti di creare una vera e propria radio, e durante lo show i Vipponi hanno svelato alcuni retroscena inediti, e diversi gossip. Proprio mentre si trovava a giocare con Jessica Selassié e Barù, Soleil Sorge ha inviato un messaggio ad Alex Belli. L’ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi ha infatti menzionato la camicia dell’attore, che lei stessa aveva indossato diverse settimane fa. Come se non bastasse Alex ha deciso di replicare al messaggio di Soleil su Instagram, postando proprio la camicia in questione.

Soleil invia un messaggio ad Alex, che risponde su Instagram. pic.twitter.com/1GdlGIqgoK — disagiotv (@disagio_tv) January 27, 2022

Alcune ore fa intanto la Sorge ha finalmente svelato a Delia Duran il contenuto della lettera che ha fatto recapitare a Belli, che in questi giorni sta facendo discutere.