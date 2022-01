1 Le parole di Soleil Sorge

Sono ormai mesi che Soleil Sorge sta facendo discutere l’Italia intera. Come sappiamo infatti il triangolo formato dall’ex corteggiatrice, da Alex Belli e da Delia Duran ha appassionato migliaia di telespettatori, che ancora oggi si chiedono cosa accadrà in seguito tra i tre protagonisti del Grande Fratello Vip 6. Solo nel corso dell’ultima diretta, Soleil ha svelato quello che è accaduto sotto le coperte con l’attore, affermando come quest’ultimo le abbia detto di amarla. Tuttavia dopo la fine della puntata l’influencer è entrata in crisi e nelle ultime ore iniziato a mostrare segni di cedimento. Nella notte infatti la gieffina ha avuto un attacco di panico, ma non solo.

Mentre chiacchierava con Davide Silvestri infatti, Soleil Sorge ha manifestato la voglia di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip 6 una volta per tutte, stufa di essere al centro di determinate dinamiche. Come se non bastasse l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha anche chiesto agli autori di poter parlare col suo agente, per decidere così il da farsi. Queste le dichiarazioni di Soleil, che naturalmente non sono passate inosservate:

“Sono venuta a fare altro qui, no a vivere questo tipo di cosa, quindi me ne voglio andare. Chiamo il mio agente”.

Naturalmente fin dal primo momento gli utenti sui social si sono schierati dalla parte di Soleil Sorge e in queste ore sono arrivati centinaia di messaggi a suo favore. Ma cosa accadrà dunque nelle prossime ore? L’ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi potrebbe davvero abbandonare la casa del Grande Fratello Vip 6? In attesa di ulteriori news, rivediamo cosa è accaduto alcune ore fa, quando Soleil ha rivelato a Delia il contenuto della lettera per Alex Belli.