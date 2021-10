Soleil Sorge scoppia a piangere al GF Vip (VIDEO)

Soleil Sorge, parlando con Gianmaria Antinolfi, è scoppiata in lacrime. Il motivo starebbe nel fatto che all’interno della casa del Grande Fratello Vip si sente poco considerata e questo le fa male. Vede tutti incentrati su loro stessi oppure intenti a trovarsi uno spazio nella diretta settimanale. Andiamo, perciò, a leggere tutto ciò che ha affermato, come possiamo sentire anche nel video qui sotto:

Tengo, dure, tengo duro… Poi a un certo punto anche io cedo ai miei crolli… Non ho… Tutti qui si aspettano cose… Io non ho neanche un minimo di… Cioè, a parte i miei follower. Meno male che ho loro che per lo meno mi danno dei minimi segnali di affetto. Qui dentro nessuno si frega un cavolo. Tutti a parlare di se stessi. Tutti a non vedere l’ora di essere protagonisti di un momento dell’altro… Anche brutto. E a me che non me ne frega un cavolo di queste cose, continuano a mettermi in mezzo solo a quella roba lì. Ci fosse una persona che minimamente si interessa a chiedermi: “Come stai oggi?”. Devo sempre essere quella forte che si deve sempre difendere da tutti. Devo avere… Ok che ho le spalle larghe, ma va******lo. Non ce la faccio più.