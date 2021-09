Ecco tutto quello che c’è da sapere su Gianmaria Antinolfi, dall’età, alla fidanzata, al flirt con Belen Rodriguez, a dove seguirlo sui social e Instagram.

Chi è Gianmaria Antinolfi

Nome e Cognome: Giovanni Maria Antinolfi

Data di nascita: 30 giugno 1985

Luogo di Nascita: Napoli

Età: 36 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Cancro

Professione: imprenditore

Fidanzato: Gianmaria è attualmente single

Figli: Gianmaria non ha figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @gianmariaantinolfi

Gianmaria Antinolfi età, altezza e biografia

Vediamo cosa sappiamo della biografia di Gianmaria Antinolfi. L’imprenditore nasce a Napoli il 30 giugno 1985. La sua età è dunque di 36 anni.

Non siamo a conoscenza tuttavia delle informazioni circa la sua altezza e il suo peso.

Il concorrente del Grande Fratello Vip 6 ha frequentato la facoltà di Economia Aziendale presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. In seguito ha preso un master in Management all’Università Bocconi di Milano, città in cui vive ancora oggi.

Ma scopriamo cosa sappiamo della vita privata di Gianmaria Antinolfi.

Vita privata: Gianmaria ha una fidanzata?

Della vita privata di Gianmaria Antinolfi sappiamo che sua madre, Esmeralda Vetromile, è una nota imprenditrice, ed è la proprietaria di una società di organizzazione di eventi e del circolo Rari Nantes di Napoli. Ma cosa fa Gianmaria nella vita?

L’imprenditore lavora come Direttore vendite della Caravel Pelli Pregiate SPA & France Croco, due note società di moda.

Quello che in molti si chiedono tuttavia è se Gianmaria Antinolfi abbia una fidanzata. Attualmente però il concorrente del Grande Fratello Vip 6 pare essere single.

Nel luglio 2020 Antinolfi è finito al centro del gossip per via del suo flirt con Belen Rodriguez. Rivediamo cosa è accaduto.

Il flirt con Belen Rodriguez

A luglio 2020 Gianmaria Antinolfi finisce al centro del gossip e della cronaca rosa per via di un breve flirt con Belen Rodriguez. A svelare inizialmente la relazione tra i due è Dagospia, che racconta cosa è accaduto tra l’imprenditore e la showgirl, dopo la fine del matrimonio di quest’ultima con Stefano De Martino. I due la scorsa estate hanno passato un weekend in barca a Capri, dove hanno festeggiato il compleanno di lui, venendo beccati a scambiarsi dolci effusioni. Successivamente a paparazzare la coppia è stato il settimanale Chi, che ha raccontato i retroscena del flirt tra Gianmaria e Belen. A presentare la Rodriguez ad Antinolfi è stato Mattia Ferrari, caro amico della conduttrice. Questo quanto svelava Chi:

“Ferrari vedendo la showgirl abbattuta per la fine della relazione con De Martino, ha pensato che Antinolfi fosse la persona giusta per farle tornare il sorriso. E così li ha fatti incontrare con la ‘scusa’ di qualche progetto insieme nel campo della moda. All’inizio Belen non sapeva nemmeno se Antinolfi fosse fidanzato. Poi i due hanno cominciato a sentirsi, lei si è concessa qualche weekend sul lago di Como con la famiglia e il figlio Santiago, e pare che Antinolfi sia andato a trovarla in gran segreto”.

Dopo aver letto del flirt tra Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi però a intervenire è stata nientemeno che Dayane Mello. La modella infatti ha svelato di aver frequentato l’imprenditore fino a poche ore prima che lui facesse la conoscenza della showgirl argentina.

Rivediamo cosa è accaduto e le dichiarazioni di Dayane.

Dayane Mello

Dopo aver visto le foto di Gianmaria Antinolfi e Belen Rodriguez, a parlare al settimanale Chi è stata Dayane Mello. La modella ha ammesso di aver frequentato l’imprenditore fino a pochi giorni prima che quest’ultimo conoscesse la showgirl argentina, e di essere stata mollata proprio per l’ex moglie di Stefano De Martino. Queste le parole di Dayane:

“Quando ho visto la copertina di Chi non ci potevo credere: Gianmaria Antinolfi frequentava me mentre corteggiava Belen. Mi ha riempito di bugie! Belen apri gli occhi! Lo frequentavo da circa un mese e mezzo. È venuto a Milano e mi ha detto che doveva uscire per una cena di lavoro. Poi ho scoperto che a quella cena c’era Belen. Da quel momento di colpo è diventato strano e senza preavvisi mi ha mandato un sms per lasciarmi. Poi ho capito che aveva il piede in due scarpe… e pensare che avevo conosciuto anche la sua bella famiglia! Non lo dico perché io stia soffrendo, ma solo perché penso che lui sia solo affamato di popolarità”.

Ciò nonostante pochi giorni dopo Gianmaria Antinolfi e Belen Rodriguez hanno messo un punto al loro flirt, ed entrambi hanno voltato pagina. Successivamente l’imprenditore è stato beccato insieme a Soleil Sorge, tuttavia la storia tra i due non è mai stata confermata.

Sia Gianmaria che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne però adesso si ritroveranno nella casa del Grande Fratello Vip 6, e di certo potrebbe accadere di tutto. Ma vediamo dove poter seguire Antinolfi sui social e Instagram.

Dove seguire Gianmaria: Instagram e social

In molti si stanno già chiedendo dove poter seguire Gianmaria Antinolfi sui social, e in particolare su Instagram.

L’imprenditore ha naturalmente un profilo attivo, che vanta già diverse migliaia di follower.

Su Instagram condivide i momenti più belli della sua vita privata e della sua carriera.

Ma vediamo ora cosa sappiamo sull’arrivo di Gianmaria Antinolfi al Grande Fratello Vip 6.

Gianmaria Antinolfi al Grande Fratello Vip 6

Ad agosto 2021 il portale 361 Magazine annuncia che Gianmaria Antinolfi sarà uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 6, in partenza su Canale 5 lunedì 13 settembre. Ecco cosa riportava il sito:

“Il giovane imprenditore sarà uno dei prossimi concorrenti del GF Vip che, anche quest’anno, si prospetta come una delle edizioni più longeve del popolare reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. L’indiscrezione arriva da una fonte certa di 361Magazine”.

In seguito a confermare la partecipazione di Gianmaria Antinolfi al Grande Fratello Vip 6 è il settimanale Tv Sorrisi & Canzoni, che in esclusiva svela tutti i concorrenti della nuova edizione del reality show. Anche quest’anno il programma verrà condotto da Alfonso Signorini e senza dubbio non mancheranno emozioni e colpi di scena.

Ma scopriamo chi sono gli altri concorrenti del GF Vip 6.

I concorrenti del Grande Fratello Vip 6

Oltre a Gianmaria Antinolfi quest’anno a partecipare al Grande Fratello Vip 6 ci sono:

Ainett Stephens

Francesca Cipriani

Soleil Sorge

Raffaella Fico

Jo Squillo

Sophie Codegoni

Katia Ricciarelli

Carmen Russo

Miriam Trevisan

Clarissa Maconnèn Hailé Selassié

Jessica Maconnèn Hailé Selassié

Lucrezia Maconnèn Hailé Selassié

Manila Nazzaro

Per quanto riguarda gli uomini, invece, nel cast del Grande Fratello Vip 6 troviamo:

Alex Belli

Amedeo Goria

Andrea Casalino

Manuel Bortuzzo

Nicola Pisu

Tommaso Eletti

Samy Youssef

Giucas Casella

Aldo Montano

Scopriamo infine il percorso di Gianmaria Antinolfi al Grande Fratello Vip 6.

Il percorso di Gianmaria al GF Vip

Il percorso di Gianmaria Antinolfi nella casa del Grande Fratello Vip 6 inizia ufficialmente lunedì 13 settembre 2021. Ma come si relazionerà l’imprenditore nella casa più spiata d’Italia? Non resta che attendere per scoprirlo.

1° settimana

(IN AGGIORNAMENTO)

