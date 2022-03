Soleil Sorge portata via dalla sicurezza dopo l’eliminazione al GF Vip

1 Il retroscena su Soleil Sorge

Solo qualche giorno fa inaspettatamente a lasciare la casa del Grande Fratello Vip 6 a pochi giorni dalla finale è stata Soleil Sorge. Tuttavia come abbiamo visto, dopo la sua eliminazione l’ex corteggiatrice non è arrivata in studio come di solito accade a tutti i concorrenti. Data la tarda ora infatti Alfonso Signorini ha preferito che Soleil facesse il suo ingresso al Palastudio nel corso della semifinale. In queste ore però a svelare un retroscena inedito è stato Gabriele Parpiglia, che a Casa Chi ha raccontato che dopo la sua eliminazione la Sorge è stata portata via dalla sicurezza ed è rimasta chiusa per tre giorni senza cellulare. Queste le dichiarazioni del giornalista, riportate da Biccy:

“No non c’è nulla nemmeno sui suoi profili è verissimo. Che cosa è successo esattamente quando è stata eliminata? Soleil Sorge è stata portata via dalla sicurezza ed è rimasta chiusa senza cellulare e senza mezzi di comunicazione per tre giorni. Le è stata proposta l’offerta per partecipare a La Pupa e il Secchione Show. Dov’è adesso? Attualmente si trova nella villa romana dove gireranno il programma di Barbara. Quindi ha accettato e sarà lei uno dei giudici del programma insieme a Federico Fashion Style e Antonella Elia. Quindi posso dirvi che ha accettato”.

E ancora Gabriele Parpiglia svelando quello che è accaduto dopo l’eliminazione di Soleil Sorge ha aggiunto:

“Come mai le hanno tolto il telefono prima di fare La Pupa e il Secchione? Quando devi fare gli incontri con i concorrenti rimasti in gioco puoi vedere dei film e leggere dei libri, ma non devi vedere nulla dei social, così da mantenere il tuo pensiero e non farti influenzare. Devi mantenere la stessa adrenalina, ma in questo caso c’era anche la discussione dell’offerta per partecipare al programma di Barbara d’Urso. Qui siamo allo stesso sequel che ha avuto Tommaso, sono otto mesi di televisione continui”.

Nel mentre dopo l’eliminazione di Soleil Sorge, a scagliarsi duramente contro il reality è stata Dayane Mello. Rivediamo cosa è accaduto.