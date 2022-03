Ospite di Verissimo Soleil Sorge confida a Silvia Toffanin e al pubblico a casa in che rapporti è oggi con gli ex Luca Onestini e Jeremias Rodriguez.

Soleil Sorge parla degli ex Luca Onestini e Jeremias Rodriguez

A Verissimo oggi Soleil Sorge è arrivata in puntata in compagnia di Sophie Codegoni. Durante l’intervista si è tanto parlato del loro rapporto, ma Silvia Toffanin ha voluto sapere dalla giurata de La Pupa e il Secchione in che rapporti è rimasta con i suoi ex fidanzati. Parliamo nello specifico di Jeremias Rodriguez e Luca Onestini. Sul primo ha detto quanto segue:

“Sì, Jeremias. Ho visto che è andato a L’Isola dei Famosi con il padre. Lui era fortissimo quando eravamo a L’Isola insieme. Anche il papà. Saranno veramente una coppia forte, ne sono certa. Sì, siamo rimasti in buonissimi rapporti, poi non ci sentiamo e non ci siamo sentiti. Non siamo rimasti in contatto costante”, ha spiegato Soleil. “Però gli auguro davvero tutto il bene perché è un ragazzo che merita davvero di avere tanta felicità nella vita”.

Successivamente Soleil Sorge ha parlato anche di Luca Onestini e del fratello Gianmarco, incalzata da una domanda di Silvia Toffanin. Proprio il minore tra i due fratelli ora è concorrente a La Pupa e il Secchione, come ha lei stessa ricordato:

“A La Pupa è il Secchione c’è un mio ex cognato, esatto. A questo punto conviene essermi ex, faccio del bene, no dai scherzo. In che rapporti sono con Luca (Onestini ndr)? Quasi non ricordo più, potrei definirlo un conoscente a malapena. Ormai sono passati anni e non ci siamo più visti o parlati e non abbiamo riallacciato i rapporti. Totalmente indifferente”, ha fatto sapere Soleil Sorge. “Ora c’è suo fratello (Gianmarco Onestini ndr) a La Pupa e il Secchione come concorrente. Anche se è ovvio che vogliano pensare ci siano automaticamente delle cose personali, ma è passato così tanto tempo. Da parte mia non c’è alcun tipo di rancore. Anzi. Lo tratto come un concorrente qualunque”. (VIDEO COMPLETO CLICCANDO QUI)

Così Soleil Sorge si è espressa sui suoi due ex fidanzati Luca Onestini e Jeremias Rodriguez.

