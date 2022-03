Soleil Sorge e Sophie: ecco cosa si sono rifatte

Nella Casa del Grande Fratello Vip le abbiamo viste prima ‘nemiche’ per poi instaurare una bellissima amicizia che stanno coltivando anche fuori. Parliamo di Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Le due ex gieffine oggi hanno avuto modo di prendere parte insieme come ospiti di Verissimo e parlare di quello che è il loro rapporto. Tra i tanti argomenti affrontati, poi, non è mancato quello legato alla chirurgia estetica.

La conduttrice Silvia Toffanin ha esordito rivolgendosi a Soleil Sorge: “E poi c’è stata una frase, però, che Soleil ha detto a Sophie ‘sei tutta di plastica’. In un momento di rabbia. Ti dispiace? Sei contro la chirurgia plastica o è stata una frase dettata così dal momento?”. A quel punto l’opinionista de La Pupa e il Secchione ha spiegato di non aver nulla contro: “In realtà ci stavamo stuzzicando a vicenda dopo un servizio fotografico che avevamo fatto”.

Ma non solo Soleil Sorge. Sophie Codegoni ha precisato di essersela presa per una battutina ironica e da lì è iniziato tutto. E qui Soleil Sorge ha detto: “Poi ha me è scappata la frase del ‘hai più plastica che argomenti dentro di te’, cosa oggettiva dovuta alla chirurgia, ma è stata infelice e poi mi sono pentita perché non volevo ferirla. Non era ciò che intendevo o avrei potuto. Ma ho visto che in realtà di argomenti ne ha eccome e tanti in comune e riscoperto il nostro rapporto. Battute davvero imbarazzanti a riguardarle”.

A intervenire nuovamente, dopo le parole di Soleil Sorge, è Sophie Codegoni. L’ex tronista ha spiegato come e in che modo è intervenuta con dei ‘ritocchini’: “Anche perché dicono che io abbia fatto chissà quante cose, ma non è così. Ho sempre detto di essere pro. Ho rifatto il seno e le labbra. Poi stavo esagerando. Quando capisci che ti sta rovinando, allora ti fermi. Così ho fatto la ialuronidasi, ho tolto le labbra e ho solo il seno rifatto. Se dovessi vedere qualcosa che mi rende insicura la correggerò”.

Così anche Soleil Sorge ha confidato cosa si è rifatta concludendo l’argomento: “Io sì, le labbra le ho ritoccate. Poi anch’io ho fatto la ialuronidasi perché non mi piaceva più la forma delle labbra”. (VIDEO COMPLETO CLICCANDO QUI)

Novella 2000 © riproduzione riservata.