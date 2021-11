L’immunità regalata da Soleil Sorge

Al Grande Fratello Vip le sorprese non finiscono proprio mai, specialmente durante la puntata di questa sera. Dopo la grande emozione per la proposta di matrimonio ricevuta da Francesca Cipriani, abbiamo scoperto anche l’esito del televoto che vedeva contro Soleil Sorge, Carmen Russo e Gianmaria Antinolfi.

Il pubblico da Casa ha scelto di dare la propria preferenza a Soleil Sorge. Emozionata per questo momento, l’influencer è parsa davvero molto felice. Ma ha avuto un compito molto difficile, come spiegato dal conduttore Alfonso Signorini. A differenza di altre volte, infatti, la preferita ha dovuto decidere se tenere per sé o regalare la sua immunità a un’altra concorrente della Casa.

Il pubblico ha deciso che il Vip preferito è…. SOLEIL! Ma adesso proprio a lei spetta un arduo compito… #GFVIP pic.twitter.com/zmSahJoNcw — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 22, 2021

Una decisione non di certo facile per Soleil Sorge che, dopo averci pensato per qualche minuto, ha dato il suo responso finale. La gieffina ha quindi scelto di rendere la sua immunità a Manila Nazzaro, rivelandone i motivi: “Dono l’immunità a Manila”, per poi abbracciarla. L’ex Miss Italia ha ringraziato la sua amica e si è detta felice per questo gesto. Le due si sono scambiate parole di stima e grande affetto.

Soleil decide di regalare la sua immunità a Manila! 💥#GFVIP pic.twitter.com/6k4wvidxw7 — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 22, 2021

Poco dopo, però, si è tornati subito seri. Perché c’è un ma. C’è stato un colpo di scena nel colpo di scena, infatti! Questo perché dopo quanto detto da Soleil Sorge è arrivata la scelta delle due opinioniste del Grande Fratello Vip, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Come ogni settimana hanno il compito di scegliere il loro preferito e la scelta è ricaduta proprio sulla fashion blogger italo-americana. Sia Adriana che Sonia hanno così espresso il loro giudizio…

COLPO DI SCENA: Adriana e Sonia decidono di restituire l'immunità a… SOLEIL! 💥 #GFVIP pic.twitter.com/NU6ZcNUUkF — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 22, 2021

Dunque sebbene Soleil Sorge abbia rinunciato alla sua immunità e ha così compiuto un gesto d’affetto nei confronti di Manila Nazzaro, può comunque godere del privilegio grazie ad Adriana e Sonia. Continuate a seguirci per altre news e curiosità sul GF Vip!

