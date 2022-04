1 Le battute di Soleil Sorge

Dopo lo scherzo che le è stato fatto la scorsa settimana, Soleil Sorge è approdata nello studio de Le Iene nella serata di ieri. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è apparsa in uno stacchetto insieme al conduttore Teo Mammucari e ha lanciato anche un servizio. In molti sul web, inoltre, avrebbe chiesto alla Mediaset di promuovere l’influencer a conduttrice nella prossima edizione della trasmissione. Accadrà? Chi può dirlo.

Poco dopo sul palco è arrivata anche Belen Rodriguez che, insieme al collega, hanno riassunto in chiave ironica la carriera della Sorge in ambito televisivo. Hanno parlato, infatti, della “chimica artistica” che l’ha legata ad Alex Belli ma anche a Delia Duran. Hanno, inoltre, mandato in onda i baci che Soleil si è scambiata con i due ex vipponi del GF Vip. Sono stati toccati anche altri programmi, come Uomini e Donne, L’Isola dei Famosi e Pechino Express. Belen, in seguito, ha menzionato anche i fidanzati dell’ospite.

Tra loro ricordiamo Luca Onestini, Marco Cartasegna e Gianmaria Antinolfi. Nella lista di Soleil Sorge non è stato inserito il fratello della showgirl, ovvero Jeremias Rodriguez, il quale oggi si trova ancora naufrago a L’Isola dei Famosi. Lui e l’influencer sono stati insieme qualche tempo. Purtroppo, però, nonostante la convivenza la loro relazione è terminata nel giro di pochi mesi. Teo Mammucari ha colto la palla al balzo sottolineando l’omissione e Soleil si è limitata a riderci sopra.

La scelta della Rodriguez è stata molto criticata su Twitter. Come riporta anche il sito Gossip e TV, per esempio, c’è chi ha scritto: “Belen è l’ultima persona sulla faccia della Terra che può fare la lista a Soleil” o ancora “Si vede palesemente che Belen e Soleil non si possono vedere“. Voi che cosa ne pensate?

Le notizie non finiscono qui…