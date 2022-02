1 La scenata di gelosia di Soleil

Soleil Sorge quando lunedì sera ha scoperto che, per alcune settimane, Alex Belli sarebbe rimasto nella Casa del GF Vip è parsa felice di rivederlo. Ma si è resta conto di un certo distacco da parte dell’attore, concentrato totalmente sul riconquistare la moglie Delia Duran. Una situazione che non ha trovato il gradimento da parte dell’influencer italo-americana, infastidita da questo atteggiamento.

Così Soleil Sorge si è ritrovata a parlare in sauna con Alex Belli, facendo una vera a propria scenata di gelosia. Ecco quanto raccolto da Biccy: “Non sei presente e non sei coinvolto da me. Ti stai frenando tantissimo, non ti vedo coinvolto come lo eri prima. Adesso il nostro legame è il 2% rispetto alla complicità e a quello che avevamo di bello”.

Ha fatto subito notare Soleil Sorge, per poi proseguire: Tu prima dicevi di essere vero e a questo punto non lo eri, se rientrato cambi completamente. Tu non sei coerente come lo eri. Il nostro rapporto ora è totalmente fake. Ti stai frenando quindi non stai risolvendo nulla non essendo te stesso. Se fosse vero, la realtà è che quello che eri prima sarebbe dovuto rimanere identico.

Io davanti a chi amo sono con gli altri la stessa persona che sono quando chi amo non c’è. Ricordo quando dicevi che era più importante essere sé stessi prima di tutto, ma alterando questo significa che nulla è reale”. Lui ha provato a spiegarsi, ma lei è stata irremovibile.

Soleil: "Le cose vanno risolte realmente non sviate, incastrate e incespugliate… Ti freni costantemente sopratutto quando c'é Delia. Ci sta ma é falso perché io davanti alla persona che amo voglio essere la stessa che sono quando non c'è davanti"

NON É GELOSIA! #gfvip #solearmy pic.twitter.com/9Fi6Ypqauc — Soleilandia 🚀✨ (@Soleilandia) February 16, 2022

