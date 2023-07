NEWS

Nicolò Figini | 6 Luglio 2023

Fabrizio Corona sul suo canale Telegram ha lanciato uno scoop, ovvero ha parlato di una presunta lite tra Sophie Codegoni e Sonia Bruganelli nel dietro le quinte di “Avanti un altro”. Le due, infatti, si dice abbiano avuto una discussione accesa in merito a dei contenuti da girare per la trasmissione.

A intervenire, però, in queste ore ci ha pensato Gabriele Parpiglia, il quale ha smentito qualsiasi attrito da parte delle due professioniste. Ha anche categoricamente negato che siano venute alle mani. Lo ha fatto sotto un post di Isa e Chia:

“Anche a me capita di fare errori soprattutto quando non si verificano le notizie. Con tutto il rispetto ma secondo voi si possono picchiare e venire alle mani due donne? Due mamme? Suvvia. Davvero.

Va bene il gossip, va bene quando è divertente o quando c’è uno scoop; ma questo no. Ma davvero immaginereste la scena? No. E nessuno può smentire quanto ho scritto. Sonia Bruganelli e Sophie Codegoni lo sanno bene”.

Fino a poche ore fa Sonia e Sophie non avevano commentato. Se la seconda non lo ha ancora fatto, la Bruganelli ha invece replicato a tutto questo caos. Come lo ha fatto? Nelle Stories del suo profilo Instagram ha ripubblicato il messaggio di Parpiglia.

Questo sarebbe un chiaro segnale di smentita anche da parte sua. Nel caso ci dovesse essere una risposta anche da parte di Sophie non esiteremo ad aggiornarvi. Nel mentre, come al solito, continuate a seguirci per tante altre news.