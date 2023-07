NEWS

Vincenzo Chianese | 6 Luglio 2023

La dedica di Barbara d’Urso

In questi giorni è arrivata una notizia che ha spiazzato l’intero web. Con un comunicato ufficiale infatti Mediaset ha annunciato che a partire da settembre Barbara d’Urso non condurrà più Pomeriggio Cinque. Dopo ben 15 anni al timone, la conduttrice lascia così la fortuna trasmissione, ormai un vero cult per il fedele pubblico di Canale 5. Poche ore fa tuttavia la d’Urso ha rotto per la prima volta il silenzio, e nel corso di un’intervista fiume per Repubblica ha dato la sua versione dei fatti, svelando quello che sarebbe accaduto. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Il sentimento dominante? Il dolore, unito allo sgomento e alla rabbia. La cosa che mi fa più male è che non mi hanno permesso di salutare il mio pubblico. E con quel comunicato hanno fatto pensare che fossi d’accordo nella decisione. Io non ho concordato niente. Ne ho sopportate tante — forse un giorno lo racconterò — ho messo la testa sotto l’acqua, perché lavoravo con passione. Ma questa volta no. […] Mi hanno ferito profondamente: prendi questa decisione senza dirmi nulla e senza darmi la possibilità di salutare i miei spettatori. Fabio Fazio è andato via e ha salutato tutti, come Serena Bortone. Io non ho potuto ringraziare nessuno”.

Adesso così Barbara d’Urso ha deciso di rompere nuovamente il silenzio, e sui social ha pubblicato un’emozionante dedica per i suoi fan e per il pubblico che non l’ha mai tradita, e che l’ha sempre supportata e sostenuta. Queste le dichiarazioni della conduttrice:

“Non vi ho potuto salutare come avrei voluto ma oggi sono qui a dire grazie a ognuno di voi, ai miei fan fedelissimi e a chi non lo è ma mi ha comunque dimostrato solidarietà. A tutti voi va la mia gratitudine. Col cuore. E non finisce qui”.

I fan nel mentre si chiedono già quando rivedremo Barbara d’Urso in tv, e di certo le aspettative non verranno deluse. A lei dunque va il nostro più sincero in bocca al lupo.